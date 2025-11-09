Milyoner’de duygu dolu anlar! Mücadelesi ve hayat hikayesiyle yarışmaya damga vurdu: İnat etti direndi ve kazandı
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen program, 9 Kasım 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan Kerem Akdan, görme engeline rağmen verdiği yaşam mücadelesiyle büyük takdir topladı. Araştırmayı ve sorgulamayı seven kişiliğiyle dikkat çeken Akdan, hem Oktay Kaynarca'yı hem de izleyicileri kendine hayran bıraktı. Sorulara başarılı bir şekilde yanıt veren genç yarışmacı, 500.000 TL'lik ödüle ulaşarak geceye damga vurdu.
Giriş Tarihi: 09.11.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 09.11.2025 23:51