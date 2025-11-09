Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner’de duygu dolu anlar! Mücadelesi ve hayat hikayesiyle yarışmaya damga vurdu: İnat etti direndi ve kazandı

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen program, 9 Kasım 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan Kerem Akdan, görme engeline rağmen verdiği yaşam mücadelesiyle büyük takdir topladı. Araştırmayı ve sorgulamayı seven kişiliğiyle dikkat çeken Akdan, hem Oktay Kaynarca'yı hem de izleyicileri kendine hayran bıraktı. Sorulara başarılı bir şekilde yanıt veren genç yarışmacı, 500.000 TL'lik ödüle ulaşarak geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 09.11.2025 23:45 Güncelleme Tarihi: 09.11.2025 23:51
ATV ekranlarının yıllardır en sevilen ve eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 9 Kasım Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programın bu bölümünde, genç yarışmacı Kerem Akdan yer aldı.

İstanbul'dan yarışmaya katılan 19 yaşındaki Kerem Akdan, Yeditepe Üniversitesi Fizik Bölümü 1. sınıf öğrencisi. Doğuştan görme engelli olan yarışmacı, uzay teknolojileri ve uzay madenciliği alanlarında çalışmayı hedefliyor.

Bilime olan ilgisini küçük yaşlarda keşfettiğini belirten yarışmacı, "Küçükken araştırmayı çok severdim. Bir belgeselde, evreni anlamamıza yardımcı olan bir bilim insanını izledim. O an fizik okumaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Yarışmaya annesiyle birlikte katılan genç yarışmacının hikayesi stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

"İNAT ETTİ, DİRENDİ VE KAZANDI"

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen anne Akdan, "Oğlum hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. Her zaman pozitif bir insan oldu. Görme engelli biri olarak sayısal alanda okumak kolay değil ama o inat etti, direndi ve kazandı. Geçen yıl hazırlık sınıfını başarıyla geçti ve şimdi 1. sınıfta. İnşallah hedeflerine ulaşacak. Küçüklüğünden beri sormayı, sorgulamayı çok severdi." sözleriyle duygularını paylaştı.

