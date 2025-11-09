Milyoner’de duygu dolu anlar! Mücadelesi ve hayat hikayesiyle yarışmaya damga vurdu: İnat etti direndi ve kazandı

"İNAT ETTİ, DİRENDİ VE KAZANDI"

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen anne Akdan, "Oğlum hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadı. Her zaman pozitif bir insan oldu. Görme engelli biri olarak sayısal alanda okumak kolay değil ama o inat etti, direndi ve kazandı. Geçen yıl hazırlık sınıfını başarıyla geçti ve şimdi 1. sınıfta. İnşallah hedeflerine ulaşacak. Küçüklüğünden beri sormayı, sorgulamayı çok severdi." sözleriyle duygularını paylaştı.