Milyoner'de 300 bin TL'lik soruda risk aldı! Kaçırılma hikayesiyle şoke etti
atv'nin yıllardır en sevilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her Pazar akşamı olduğu gibi yine seyircisini ekrana kilitlemeyi başardı. İlgiyle takip edilen yarışmanın 05 Nisan yayınlanan bölümünde, üniversite öğrencisi ve gezgin Taha Kılınak yarışmaya katılırken yaşadığı kaçırılma hikayesiyle adeta herkesi şaşkına çevirdi. Genç yarışmacı Milyoner'de 300 bin TL değerindeki soruya ulaşmasının ardından büyük bir risk alarak geceye damgasını vurdu.
atv ekranlarının yıllardır vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, eğlendirirken para kazandırmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın 05 Nisan 2026 Pazar günü yayınlanan bölümünde birbirinden renkli yarışmacılar konuk olurken, Milyoner'e üniversite öğrencisi Taha Kılınak adeta damga vurdu.
EKVADOR TATİLİNDE KAÇIRILDI
Taha Kılınak 9 Eylül Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde eğitim aldığını ve 202o yılından beri dünyayı gezdiğini belirtti. Yaklaşık 50 farklı ülkeyi tek başına gezdiğini belirten yarışmacı, her fırsatta farklı bir ülke görmeyi bir amaç edindiğini vurgularken, başına gelen bir olayı da Oktay Kaynarca'ya anlattı.
Genç yarışmacı Ekvador'da seyahat ettiği sırada karteller tarafından kaçırıldığını belirtti.
"ÜLKEM SAYESİNDE HAYATTAYIM"
Güney Amerika'da tatile çıktığı sırada Ekvador kartelleri tarafından kaçırıldığını belirten Kılınak, yaşadığı korku dolu anlarda Türk vatandaşı olması sayesinde kurtulduğunu belirterek yaşadığı o korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Başıma gelen korkunç olay hayatımın en kara günüydü. Yardım çığlığıma Kito Büyükelçiliğimiz anında yanıt verdi. Konsolosluğumuza ulaşana kadar yaşadığım o korku, devletimin elini omzumda hissetmemle son buldu.Ben yalnız bir gezginim ama o gün anladım ki arkamda koca bir millet var. Onlara yaraşır bir insan olmak için buradayım." dedi.
"TAKSİYİ UYGUN FİYATA BULUNCA KAÇIRMAK İSTEMEDİM"
Uruguay'dan Arjantin'e orada da Ekvador'a gittiğini belirten yarışmacı, şehrin sokaklarında gezmesinin ardından Kolombiya'ya gitmek üzere havalimanına gitmek için taksiye bindiğini ve taksicinin polis merkezinin önünden geçtiği sırada araç camını kapatması konusunda uyardığı ifade ederek durumdan şüphelendiğini belirtti.
O anlarda telefonunun şarjının çok az olduğunu ve kaçırıldığını anlamadığını ifade eden yarışmacı korku dolu anları şu sözlerle ifade etti;
"Taksi ücreti için 2 dolar olarak anlaştık. Çok ucuz bulunca karışmak istemedim ve araca bindim. Şehir merkezinde taksiye binmeme rağmen polis merkezinden geçtikten sonra farklı insanlar görmemle birlikte nereye gittiğimizi sormaya başladım. Orada şöyle bir olay varmış: Turistler için ayrılan bir bölge ve çetelerle dolu bir bölge varmış ve saat 18.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı varmış. Telefonumdan haritalara baktığım sırada havalimanının tersi yönünde gittiğimizi fark ettim ve taksici bir ara sokağa girince ona "Buradan gidelim" dedi. Taksicinin asla beni kaçıracağını düşünmedim. Orada çok sayıda insan vardı ve taksiye doğru koşuşturmaya başladılar. Olay daha farklı yere gitti ve 2-3 saat ellerinde mahsur kaldım" dedi.