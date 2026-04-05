Milyoner'de 300 bin TL'lik soruda risk aldı! Kaçırılma hikayesiyle şoke etti

Taha Kılınak 9 Eylül Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi'nde eğitim aldığını ve 202o yılından beri dünyayı gezdiğini belirtti. Yaklaşık 50 farklı ülkeyi tek başına gezdiğini belirten yarışmacı, her fırsatta farklı bir ülke görmeyi bir amaç edindiğini vurgularken, başına gelen bir olayı da Oktay Kaynarca'ya anlattı.

Güney Amerika'da tatile çıktığı sırada Ekvador kartelleri tarafından kaçırıldığını belirten Kılınak, yaşadığı korku dolu anlarda Türk vatandaşı olması sayesinde kurtulduğunu belirterek yaşadığı o korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Başıma gelen korkunç olay hayatımın en kara günüydü. Y ardım çığlığıma Kito Büyükelçiliğimiz anında yanıt verdi. Konsolosluğumuza ulaşana kadar yaşadığım o korku, devletimin elini omzumda hissetmemle son buldu.Ben yalnız bir gezginim ama o gün anladım ki arkamda koca bir millet var. Onlara yaraşır bir insan olmak için buradayım." dedi.

Uruguay'dan Arjantin'e orada da Ekvador'a gittiğini belirten yarışmacı, şehrin sokaklarında gezmesinin ardından Kolombiya'ya gitmek üzere havalimanına gitmek için taksiye bindiğini ve taksicinin polis merkezinin önünden geçtiği sırada araç camını kapatması konusunda uyardığı ifade ederek durumdan şüphelendiğini belirtti.

O anlarda telefonunun şarjının çok az olduğunu ve kaçırıldığını anlamadığını ifade eden yarışmacı korku dolu anları şu sözlerle ifade etti;

"Taksi ücreti için 2 dolar olarak anlaştık. Çok ucuz bulunca karışmak istemedim ve araca bindim. Şehir merkezinde taksiye binmeme rağmen polis merkezinden geçtikten sonra farklı insanlar görmemle birlikte nereye gittiğimizi sormaya başladım. Orada şöyle bir olay varmış: Turistler için ayrılan bir bölge ve çetelerle dolu bir bölge varmış ve saat 18.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı varmış. Telefonumdan haritalara baktığım sırada havalimanının tersi yönünde gittiğimizi fark ettim ve taksici bir ara sokağa girince ona "Buradan gidelim" dedi. Taksicinin asla beni kaçıracağını düşünmedim. Orada çok sayıda insan vardı ve taksiye doğru koşuşturmaya başladılar. Olay daha farklı yere gitti ve 2-3 saat ellerinde mahsur kaldım" dedi.