Mersin su kesintisi kaçta bitecek? MESKİ Toroslar, Yenişehir, Tarsus kesinti bitişi...

Mersin'de gün boyunca etkili olan su kesintileri kentte büyük bir merak ve yoğun sorgulama trafiği yarattı. Mezitli, Toroslar ve Yenişehir'de hızlı tren projesi kapsamında yürütülen deplase çalışmaları nedeniyle içme suyu akışında ciddi aksama yaşanırken, rezerv yetersizliği de kesintileri uzattı. Bazı ilçelerde ise arıza kaynaklı plan dışı kesintiler yapıldığı duyuruldu.