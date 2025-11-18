Mersin su kesintisi kaçta bitecek? MESKİ Toroslar, Yenişehir, Tarsus kesinti bitişi...
Mersin'in bazı ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan su kesintisi günlük yaşamı aksattı. Kent genelinde özellikle Toroslar, Yenişehir, Anadolu, Tarsus ve Gazi bölgelerinde yaşayanlar, kesintinin ne zaman sona ereceğine dair güncel bilgileri merakla takip ediyor. MESKİ, 18 Kasım 2025 tarihli kesinti planı kapsamında çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:02