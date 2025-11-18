Viral Galeri Viral Tıkla Mersin su kesintisi kaçta bitecek? MESKİ Toroslar, Yenişehir, Tarsus kesinti bitişi...

Mersin su kesintisi kaçta bitecek? MESKİ Toroslar, Yenişehir, Tarsus kesinti bitişi...

Mersin'in bazı ilçelerinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan su kesintisi günlük yaşamı aksattı. Kent genelinde özellikle Toroslar, Yenişehir, Anadolu, Tarsus ve Gazi bölgelerinde yaşayanlar, kesintinin ne zaman sona ereceğine dair güncel bilgileri merakla takip ediyor. MESKİ, 18 Kasım 2025 tarihli kesinti planı kapsamında çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.11.2025 11:02
Mersin su kesintisi kaçta bitecek? MESKİ Toroslar, Yenişehir, Tarsus kesinti bitişi...

Mersin'de gün boyunca etkili olan su kesintileri kentte büyük bir merak ve yoğun sorgulama trafiği yarattı. Mezitli, Toroslar ve Yenişehir'de hızlı tren projesi kapsamında yürütülen deplase çalışmaları nedeniyle içme suyu akışında ciddi aksama yaşanırken, rezerv yetersizliği de kesintileri uzattı. Bazı ilçelerde ise arıza kaynaklı plan dışı kesintiler yapıldığı duyuruldu.

Mersin su kesintisi kaçta bitecek? MESKİ Toroslar, Yenişehir, Tarsus kesinti bitişi...

MEZİTLİ, TOROSLAR VE YENİŞEHİR'DE KESİNTİ GECE SAATLERİNDE SONA ERECEK

Kent merkezindeki üç büyük ilçede etkisini gösteren kesintiyle ilgili MESKİ, çalışmanın 18 Kasım akşamı tamamlanacağını açıkladı. Bu bölgelerde suyun saat 23.00'te yeniden verilmesi planlanıyor. Vatandaşlar özellikle iş çıkış saatlerinde artan su ihtiyacı nedeniyle gözünü güncellemelere çevirmiş durumda.

Mersin su kesintisi kaçta bitecek? MESKİ Toroslar, Yenişehir, Tarsus kesinti bitişi...

ANAMUR'DA DÖRT MAHALLE AYNI ANDA ETKİLENDİ

Anamur'da Alataş, Sultan Alaaddin, Yeşilyurt ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde yapılan çalışma nedeniyle su akışı kesildi. Bu bölgelerde de normale dönüşün 18 Kasım saat 12.00 itibarıyla gerçekleşeceği açıklandı.

Mersin su kesintisi kaçta bitecek? MESKİ Toroslar, Yenişehir, Tarsus kesinti bitişi...

DİĞER İLÇELERDE PLANLI KESİNTİ TAKVİMİ

Merkez dışındaki ilçelerde ise hem arıza hem de bakım çalışmaları sebebiyle gün içinde farklı saatlerde su verilebileceği bildirildi. MESKİ'nin yayımladığı takvime göre ilçelerdeki son durum şöyle:

İlçe Bölge / Mahalle Kesinti Bitiş Saati
Akdeniz Anadolu Mahallesi 18 Kasım – 12:00
Bozyazı Gürlevik 18 Kasım – 14:00
Erdemli Koyuncu 18 Kasım – 11:00
Erdemli Tırtar 18 Kasım – 12:00
Yenişehir Gazi Mahallesi 18 Kasım – 23:00
Tarsus Fahrettin Paşa 18 Kasım – 12:00
Anamur Alataş, Sultan Alaaddin, Yeşilyurt, Yıldırım Beyazıt 18 Kasım – 12:00
SON DAKİKA