Mazotun tamamı, gübrenin yarısı devletten: Çiftçinin maliyeti düşecek

Tarımda artan maliyetler karşısında üreticiyi rahatlatacak yeni destek modeli devreye alındı. Bakanlığın planlı üretimi teşvik eden yeni modeliyle birlikte çiftçinin en büyük gider kalemlerinden biri olan mazotun tamamına yakını karşılanırken, gübre maliyetinin de önemli bölümü devlet tarafından üstlenilecek.

Orta Doğu'da süregelen savaşın küresel piyasalara etkisiyle yükselen akaryakıt ve gübre fiyatları, tarımsal üretimde ciddi bir maliyet baskısı oluşturuyor. Gıda arz güvenliği ve üretimde sürdürülebilirlik riskleri gündemdeyken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından planlanan "Tarımsal Üretim Planlaması Modeli" üreticilere büyük bir destek sağlamayı amaçlıyor.

DESTEKLER ÜÇ BAŞLIKTA TOPLANIYOR

Yeni sistemde bitkisel üretim destekleri temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme desteği olmak üzere üç ana kalemde uygulanması planlanıyor.

Sadece temel destekten yararlanan çiftçilerin mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.

Planlama kapsamındaki ürünü doğru havzada eken çiftçilerin ise mazot masrafının tamamı ve gübre masrafının yarısı destek kapsamında olabilecek.

ÜRÜN BAZLI DESTEK PLANI

Buğday ve arpada dekar başına destek 806 liradan başlayıp su kısıtlı bölgelerde 1.240 liraya kadar çıkması planlanıyor.

Yağlık ayçiçeğinde destek normal havzalarda 930 lira, su kısıtı olan alanlarda ise 1.302 lira olacak.

Pamuk üreticileri için destek 1.395 liraya kadar yükselmesi öngörülüyor.

Nohut, mercimek ve yem bitkilerinde destek 620 liradan 868 liraya çıkabilir.

HAYVANCILIĞA DA DESTEK VAR

Hayvancılıkta da planlanan ödemeler arasında buzağı başına 1.400 lira, malak için 2.800 lira, kuzu ve oğlak için 300 lira, besilik sığır için 500 lira bulunuyor.

Arıcılıkta kovan başı destek 100–140 lira, ipek böceği yetiştiricilerine kilogram başına 1.100 lira, sürü yöneticilerine ise 81 bin liraya kadar ödeme sağlanması planlanıyor.

Ayrıca planlı üretim yapan çiftçilere düşük faizli kredi ve sigorta prim destekleri de sunulabilecek.

KISA KISA: İŞTE YENİ MODELİN ŞİFRELERİ

1.Mazot desteğinin tamamını kimler alabilir? Bakanlık tarafından belirlenen havzalarda "Planlı Üretim" kapsamında üretim yapan çiftçiler mazot maliyetinin yüzde100'ünü alabilir.

2. Gübre desteği oranları nasıl değişti? Temel destek alanlarda maliyetin yüzde 25'i, planlı üretim modeline dahil olanlarda ise yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak.

3.Su kısıtı olan bölgelerde destek neden daha yüksek? İklime uygun tarımı ve su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla bu bölgelerde ödemeler yaklaşık yüzde 40 oranında artırılmıştır.

4. Sürü yöneticisi desteği ne kadar? Yeni modelle birlikte sürü yöneticilerine 81 bin liraya varan bir destekleme ödemesi planlanmaktadır.

