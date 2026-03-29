Mazotun tamamı, gübrenin yarısı devletten: Çiftçinin maliyeti düşecek

Ayrıca planlı üretim yapan çiftçilere düşük faizli kredi ve sigorta prim destekleri de sunulabilecek.

KISA KISA: İŞTE YENİ MODELİN ŞİFRELERİ 1.Mazot desteğinin tamamını kimler alabilir? Bakanlık tarafından belirlenen havzalarda "Planlı Üretim" kapsamında üretim yapan çiftçiler mazot maliyetinin yüzde100'ünü alabilir.

2. Gübre desteği oranları nasıl değişti? Temel destek alanlarda maliyetin yüzde 25'i, planlı üretim modeline dahil olanlarda ise yüzde 50'si devlet tarafından karşılanacak.

3.Su kısıtı olan bölgelerde destek neden daha yüksek? İklime uygun tarımı ve su tasarrufunu teşvik etmek amacıyla bu bölgelerde ödemeler yaklaşık yüzde 40 oranında artırılmıştır.

4. Sürü yöneticisi desteği ne kadar? Yeni modelle birlikte sürü yöneticilerine 81 bin liraya varan bir destekleme ödemesi planlanmaktadır.