Mazotun tamamı, gübrenin yarısı devletten: Çiftçinin maliyeti düşecek
Tarımda artan maliyetler karşısında üreticiyi rahatlatacak yeni destek modeli devreye alındı. Bakanlığın planlı üretimi teşvik eden yeni modeliyle birlikte çiftçinin en büyük gider kalemlerinden biri olan mazotun tamamına yakını karşılanırken, gübre maliyetinin de önemli bölümü devlet tarafından üstlenilecek.
Orta Doğu'da süregelen savaşın küresel piyasalara etkisiyle yükselen akaryakıt ve gübre fiyatları, tarımsal üretimde ciddi bir maliyet baskısı oluşturuyor. Gıda arz güvenliği ve üretimde sürdürülebilirlik riskleri gündemdeyken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından planlanan "Tarımsal Üretim Planlaması Modeli" üreticilere büyük bir destek sağlamayı amaçlıyor.
DESTEKLER ÜÇ BAŞLIKTA TOPLANIYOR
Yeni sistemde bitkisel üretim destekleri temel destek, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme desteği olmak üzere üç ana kalemde uygulanması planlanıyor.
Sadece temel destekten yararlanan çiftçilerin mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılanacak.
Planlama kapsamındaki ürünü doğru havzada eken çiftçilerin ise mazot masrafının tamamı ve gübre masrafının yarısı destek kapsamında olabilecek.
ÜRÜN BAZLI DESTEK PLANI
Buğday ve arpada dekar başına destek 806 liradan başlayıp su kısıtlı bölgelerde 1.240 liraya kadar çıkması planlanıyor.