Mavi tikli soygun! Yeni nesil dolandırıcılık nasıl işliyor?

AVRUPA BİRLİĞİ CEZA KESTİ

Komisyon açıklamasında en dikkat çeken başlıklardan biri mavi tik sistemi oldu. Yetkililer, sistemin "doğrulanmış hesap" izlenimi yarattığını, ancak gerçekte ödeme yapan herkesin bu rozeti alabildiğini belirtti. Böylece kullanıcıların yanıltıldığı ve taklit hesap riskinin büyüdüğü vurgulandı.

TÜRKİYE'DE CEZA GELECEK Mİ?

Türkiye'de ekonomik destek, kredi, yatırım fırsatı ve devlet yardımı başlıkları geniş kitlelerin ilgisini çekiyor. Bu nedenle sahte kampanyalar daha hızlı yayılıyor. Üstelik birçok kullanıcı mavi tiki hâlâ eski dönem anlamıyla yorumluyor: "Bu hesap gerçek." Dolandırıcılar da tam olarak bu psikolojiyi hedef alıyor.

Sahte haber dili, tanınmış marka logosu ve mavi tik birleşince ikna gücü katlanıyor. Avrupa Birliği'nin verdiği ceza yalnızca bir platforma kesilmiş para cezası değil; dijital çağda güvenin suistimal edilmesine karşı verilmiş güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Türkiye'de de büyük cezaların kesilebileceği iddia ediliyor.

YENİ NESİL DOLANDIRICILIK NASIL İŞLİYOR?

Uzmanlara göre sistem üç adımda ilerliyor:

-İlk olarak kullanıcıya tanıdık bir marka gösteriliyor. Gazete logosu, televizyon kanalı ismi ya da resmî kurum havası taşıyan tasarımlar kullanılıyor.

-İkinci aşamada mavi tik devreye giriyor. Kullanıcı bunun güvenilir ve doğrulanmış hesap olduğunu düşünüyor.