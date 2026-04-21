Mavi tikli soygun! Yeni nesil dolandırıcılık nasıl işliyor?
Bir dönem sosyal medyada doğruluğun ve prestijin simgesi olan mavi tik, Elon Musk sonrası değişen sistemle birlikte dijital dolandırıcıların en güçlü silahına dönüştü. Parayla satın alınabilen bu rozetler, kullanıcıları "resmi hesap" algısıyla yanıltarak büyük veri ve finansal kayıplara yol açıyor.
Bir dönem sosyal medyada "güvenin simgesi" olarak görülen mavi tik, şimdi dijital dolandırıcıların en etkili silahına dönüştü. Özellikle X platformunda ücretli abonelikle alınabilen mavi tik işareti, milyonlarca kullanıcı için hâlâ "resmî, doğrulanmış ve güvenilir hesap" anlamı taşıyor.
Ancak bu algı, son dönemde sahte haber siteleri, taklit medya hesapları, uydurma devlet destekleri ve kişisel veri tuzakları için adeta altın değerinde bir fırsata dönüştü. Kullanıcılar mavi tikli hesaplara güvenerek tıklıyor, ardından kendilerini dolandırıcılık ağlarının içinde buluyor.
TUZAĞIN MERKEZİ OLDU
Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre Gönderilen örneklerde mavi tikli hesaplar üzerinden Türkiye'nin köklü medya kuruluşlarının logoları kullanılıyor, Cumhurbaşkanı adına sahte vaatler paylaşılıyor ve kullanıcılar kısa linklerle farklı adreslere yönlendiriliyor. Yani artık dolandırıcılık sadece sahte hesaplarla değil, "satın alınmış güven" üzerinden yürütülüyor.
Eski Twitter döneminde mavi tik; gazeteciler, siyasetçiler, kamu kurumları ve tanınmış isimler için kimlik doğrulama işaretiydi. Ancak Elon Musk sonrası platformun X markasına dönüşmesiyle sistem kökten değişti. Bugün mavi tik büyük ölçüde ücretli Premium aboneliğin bir parçası haline geldi.
Sonuç olarak ekranda aynı rozet görünse de, arka planda aynı güvenlik mekanizması kalmadı. Gerçek bir gazeteci hesabı ile sahte yatırım vaadi sunan bir hesap aynı rozeti taşıyabiliyor. Bu da kullanıcı açısından büyük kafa karışıklığı yaratıyor. Avrupa Komisyonu, 5 Aralık 2025'te X platformuna 120 milyon euro ceza kesti. Bu yaptırım, Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki ilk büyük cezalarından biri olarak kayıtlara geçti.