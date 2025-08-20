Mauro Icardi’nin görüntüsü olay oldu! Taraftara kafa mı attı?

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Geçtiğimiz sezon Tottenham maçında sakatlanarak ameliyat olan ve bu sezon 3-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetinde sahalara dönen Icardi'nin, Galatasaray'ın sezon öncesi Lazio ile oynadığı karşılaşmada ailesiyle birlikte taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı.