Viral Galeri Viral Tıkla Mauro Icardi'nin görüntüsü olay oldu! Taraftara kafa mı attı?

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yeni sezon öncesi 2 Ağustos'ta Lazio ile oynadığı hazırlık maçının ardından Mauro Icardi ve sevgilisi La China Suarez'in bir taraftarla tartıştığı anların videosu sosyal medyaya düştü. Ortaya çıkan videolarda Icardi'nin tartıştığı taraftara kafa attığı öne sürüldü. Yeni görüntülerde ise Arjantinli futbolcunun bir güvenlik görevlisini ittiği görüldü.

Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Galatasaray'ın Arjantinli golcü oyuncusu Mauro Icardi'nin bir videosu gündeme bomba gibi düştü.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Geçtiğimiz sezon Tottenham maçında sakatlanarak ameliyat olan ve bu sezon 3-0'lık Fatih Karagümrük galibiyetinde sahalara dönen Icardi'nin, Galatasaray'ın sezon öncesi Lazio ile oynadığı karşılaşmada ailesiyle birlikte taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Galatasaray taraftarları yıldız golcüyle fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Arjantinli yıldız, sevgilisi China Suarez ve çocuklarıyla birlikteyken stadyumda kalabalık içinde kaldı.

Yaşanan kargaşada Icardi'nin sinirlendiği ve bir güvenlik görevlisini ittirdiği ortaya çıktı.

