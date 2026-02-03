Maslak'ta ısınma ateşi felakete döndü! 5 araç demir yığınına döndü
Maslak Atatürk Oto Sanayi'de gece saatlerinde bir otoparkta çıkan yangında 5 araç kullanılamaz hale gelerek demir yığınına döndü. Olayın ardından çalışma başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüpheli Kazım K.'yi (39) yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde, karton ve plastiklerle ısınmak amacıyla ateş yaktığını, alevlerin kısa sürede çevreye yayıldığını ve paniğe kapılarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.
Olay, 31 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye gece saatlerinde otoparkta bulunan 5 araç alev alev yandı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Araçların demir yığınına döndüğü olayda polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yangın sırasında şüpheli 1 kişinin olay yerinden yürüyerek uzaklaştığını belirledi.
'ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKTIM'
Bunun üzerine şüphelinin gidebileceği güzergahlarda çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, caddede yaya olarak yürüyen bir kişiyi durdurdu.
Kamera görüntülerindeki kişiyle benzerlik tespit edilmesi üzerine kişi, şüpheli hareketlerde bulunmaya başaldı.Bir süre sonra suçunu itiraf eden Kazım K., gözaltına alındı.