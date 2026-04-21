Marmara’da yatırıma teşvik! Hangi ilde ne üretimi desteklenecek?

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:29 Son Güncelleme: 21 Nisan 2026 06:35 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Marmara Bölgesi'nin üretim potansiyelini zirveye taşıyacak "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı"nı duyurdu. Bölgedeki 11 ili kapsayan programla, her ilin kendi dinamiklerine uygun öncelikli sektörler belirlenerek dev bir destek mekanizması hayata geçiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'yla Marmara'daki 11 ilde öncelikli sektörlere destek verilecek. Böylece, 11 ilin üretim potansiyelinin harekete geçirilmesi hedefleniyor. Programla, belirlenen alanlardaki yatırımlara boyutuna göre, vergi indiriminden sigorta primi desteğine, faiz veya kâr payı katkısından yatırım yeri tahsisi ve gelir vergisi muafiyetine kadar çeşitli destekler sunulacak.

301 MİLYON TL'YE KADAR

Yapılacak her yatırım için 301 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi sağlanması öngörülüyor. Başvurular, 15 Mayıs'a kadar "https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi. gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Programa göre mega şehir İstanbul'da girişimcilik ekosistemini destekleyecek büyük ölçekli ortak hizmet alanları, dikey ve akıllı tarım uygulamaları, kültür endüstrilerine yönelik yatırımlarla tasarım ve döngüsel üretim odaklı atölye projeleri öncelikli olarak desteklenecek. Sabah'ın haberine göre Programla Marmara Bölgesi'nin üretim, teknoloji ve ihracat kapasitesinin artırılması, iller arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece, bölgedeki diğer illerin İstanbul'un kalkınma yolundaki öncülüğüne eşlik etmeleri hedefleniyor.

HANGİ İLDE NE ÜRETİMİ DESTEKLENECEK?

İSTANBUL: Girişimcilik ekosistemini destekleyecek büyük ölçekli ortak hizmet alanları, dikey ve akıllı tarım uygulamaları, kültür endüstrilerine yönelik yatırımlar, tasarım ve döngüsel üretim odaklı atölye projeleri.