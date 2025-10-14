Viral Galeri Viral Tıkla Manisa'da 6,6 büyüklüğünde deprem tatbikatı! Enkazdan böyle çıkardılar

Manisa'da, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında olası büyük bir depreme hazırlık amacıyla geniş kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Senaryoya göre saat 08.20'de merkez üssü Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Ekipler, afet anında koordinasyon, arama-kurtarma ve acil müdahale süreçlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 14.10.2025 14:26
Manisa'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında olası büyük bir depreme hazırlık amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryoya göre saat 08.20'de meydana gelen merkez üssü Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi olan 6,6 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi.

Tatbikatta 4 bin kişinin hayatını kaybettiği, 48 bin kişinin yaralandığı, 25 bin binanın ağır hasar aldığı ve 11 bin yapının yıkıldığı varsayıldı.

Depremin ardından AFAD, UMKE, emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve yerel yönetimler hızla sahaya sevk edildi. Kriz merkezinden yönetilen çalışmalarda 182 bini aşkın vatandaş geçici barınma alanlarına yerleştirildi, lojistik ve psikososyal destek hizmetleri sağlandı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Saruhanlı ilçesindeki enkazda yapılan tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikata Manisa ekiplerinin yanı sıra 17 ilden 1800 personelin görev yaptığını söyledi.

