Manisa'da 6,6 büyüklüğünde deprem tatbikatı! Enkazdan böyle çıkardılar
Manisa'da, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında olası büyük bir depreme hazırlık amacıyla geniş kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Senaryoya göre saat 08.20'de merkez üssü Yunusemre ilçesi Akmescit Mahallesi olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Ekipler, afet anında koordinasyon, arama-kurtarma ve acil müdahale süreçlerini uygulamalı olarak gerçekleştirdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 14:26