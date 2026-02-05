Küçük pencereden dev soygun! Sadece o telefonları çaldı

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 ahaber.com.tr

Adana'da bir telefoncuya demir şebekeyi yamultarak küçük pencereden güçlükle giren hırsız, dükkânda birçok marka telefon bulunmasına rağmen yalnızca 6 iPhone cep telefonu çaldı. Şüpheli, hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hırsız 4 Şubat günü gece cep telefonu satışı yapan iş yerinin önüne gelip önce kapıyı açmaya çalıştı. Ancak hırsız yan taraftan tahta parçası da getirmesine rağmen kapıyı bir türlü açamadı.

Bunun üzerine hırsız iş yerinin etrafına bir süre bakındıktan sonra küçük bir pencere olduğunu fark etti. Hırsız pencerenin demir şebekesini kırıp yamultarak oradan girmeye çalıştı.

Hırsız bir süre çabaladıktan sonra çok küçük olan pencereden içeri sarkmayı başardı. Burada bir süre askıda kalan hırsız daha sonra içeri girdi. Hırsız iş yerindeki çok sayıda farklı marka telefona dokunmadan sadece 6 iPhone çaldı. Hırsız daha sonra girdiği küçük pencereden çıkarak kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde iş yeri sahibi Yunus Emre Güngör'ün dükkanı açmaya gelmesiyle ortaya çıktı. Komşuların, arka pencerenin açık olduğunu söylemesi üzerine içeri giren Güngör, iş yerinin dağınık halde olduğunu fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.