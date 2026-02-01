Kredilerde yeni dönem! İlk kez ev alacaklara destek: İşte düzenlemenin detayları
BDDK, tüketiciyi korumaya yönelik kapsamlı bir düzenlemeye imza atarak kredi kartından konut kredilerine kadar birçok alanda sistemi yeniden şekillendirdi. Yeni düzenlemeyle kredi kartı limitlerine 400 bin TL üst sınırı getirilirken, gecikmeye düşen borçların 48 aya kadar vadeyle yapılandırılmasının önü açıldı. Konut kredilerinde ise birinci ve ikinci el ayrımı kaldırıldı. Değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlar için kredi kullanım oranı yüzde 90'a yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartı başta olmak üzere ekonomik hayata yönelik önemli düzenlemelere gitti. Buna göre kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredileri, azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılacak. Borç yapılandırılması başvurusu 3 ay içinde yapılacak.
400 BİN TL SINIRI GELDİ
Tüketicilerin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam 400 bin TL üstündeki limitleri yüzde 50 ile 80 arasında değişen oranlarda azaltılacak. Kart limiti düşürülürken bankalar son 12 aydaki en yüksek kullanım oranını dikkate alacak. Konut kredilerinde birinci el/ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda, konut değerinin yüzde 90'ına, 5 milyon TL ile 7 milyon TL arasındaki konutlarda yüzde 80'ine, 10 milyon TL ile 20 milyon TL arasındaki konutlarda yüzde 50'ye kadar kredi kullanılabilecek.
BORÇLA UYUMLU OLACAK
Resmi Gazete'de yayımlanan ve BDDK tarafından açıklanan, tüketicilerin korunmasına yönelik kredi kartı ve konut kredilerini de kapsayan düzenlemeler özetle şöyle: Düzenlemeler, finansal kaynakların alt gelir gruplarını destekleyecek şekilde verimli kullanılması, kredi sisteminin etkinliğinin artırılması ve finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla hayata geçiriliyor. Finansal tüketicinin korunması kapsamında borçluluğun gelirle uyumlu hâle getirilmesi ve sürdürülebilir ödeme sağlanması hedefleniyor.
DOLANDIRICILIĞA ÖNLEM
Sabah'ın haberine göre Dolandırıcılık ile yasa dışı bahisle mücadele kapsamında, kullanılmayan kredi kartı limitlerinin suiistimalinden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilecek. Bankacılık sektörüne ilişkin düzenleyici çerçevenin uluslararası düzenlemelerle uyumu güçlendirilecek.
KONUT KREDİLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Konut kredilerinde değer oranı üzerinde kritik değişiklik yapıldı. Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı bakımından birinci el ve ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Ayrıca, 2010 yılından sonra inşa edilen ve asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı. A ve B grubu ise en yüksek kredi oranına sahip grup konumunda.