Kredilerde yeni dönem! İlk kez ev alacaklara destek: İşte düzenlemenin detayları

İLK KEZ EV ALACAKLARA DESTEK

Bu kapsamda yapılan düzenlemelerle, enerji verimliliği yüksek ve görece depreme dayanıklı yeni konutların alımının teşvik edilmesi ile ilk kez konut sahibi olacak tüketicilerin desteklenmesi sağlanacak.

KONUT DEĞERİNE GÖRE KREDİ

Eski düzenlemede, konutun birinci el veya ikinci el olmasına göre farklı kredi oranları uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile bu ayrım büyük oranda sadeleştirilerek tüm konut alımları için tek bir ana tablo belirlendi. Buna göre, değeri 5 milyon TL'ye kadar olan konutlarda A ve B enerji sınıfına sahip konutlar için konut değerinin yüzde 90'ına C sınıfı için yüzde 80'ine kadar kredi kullandırılabilecek. Aynı değer diğer konutlarda ise yüzde 70 olarak uygulanacak.

EN AZ BİR KONUT VARSA KREDİ DEĞER ORANI AZALACAK

Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde, kredi değer oranları yüzde 75 azaltılarak uygulanacak.

7-10 MİLYON TL ARASINDAKİ KONUTLARDA YÜZDE 70 KREDİ

5 milyon TL ile 7 milyon TL arasındaki konutlarda ise bu oranlar A ve B enerji sınıfında konut değerinin yüzde 80'ine, C sınıfı için yüzde 70'ine, diğer konutlarda ise yüzde 60'ına kadar kredi kullanılabilecek. 7 milyon TL ile 10 milyon TL arasındaki konutlarda oranlar A ve B enerji sınıfına sahip konutlarda 70, C sınıfında yüzde 60, diğer konutlarda ise yüzde 50 seviyesinde olacak.