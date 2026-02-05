Kredi kartlarında "Uber" alarmı! 15 bin liralık şüpheli işlem
Son iki ayda Uber uygulaması kullanılarak gerçekleştirilen kredi kartı dolandırıcılığı vakaları alarm verdi. Yüzlerce vatandaş, banka kartlarından haberleri olmadan dolar ve sterlin cinsinden para çekildiğini belirterek savcılıklara başvurdu. Hesaplarda Londra merkezli "Uber Pending" açıklamasıyla görünen şüpheli işlemlerde, çekilen tutarların 10 ila 15 bin lira arasında değiştiği öğrenildi.
Kredi kartı üzerinden yapılan dolandırıcılıklar giderek artıyor. Son dönemde Uber uygulaması üzerinden kredi kartı aracılığıyla dolandırma olayları arttı.
Sabah Gazetesi'nden Semih Kara'nın haberine göre Son iki ayda yüzlerce vatandaş, kredi ve banka kartlarından Uber uygulaması üzerinden para çekilerek dolandırıldı.
Banka tarafından gönderilen SMS'le dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, hesaplarındaki paranın USD (dolar) ve GBP (İngiliz Sterlini) cinsinden çekildiğini gördü.
Londra merkezli "Uber Pending" açıklamasıyla hesaplarından çoğunlukla 10 ila 15 bin TL aralığında para çekilen mağdurlar, durumu fark ettikleri anda kartlarını iptal etti.
Ancak bankalar, paranın provizyonda olduğu, inceleme ve itiraz sürecinin 2 ayı bulabileceğini belirtiyor.