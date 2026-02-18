Kredi kartı limitlerinde yeni dönem! BDDK düğmeye bastı 'gizli limit' patladı

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 08:13 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren düzenlemede kritik eşik aşıldı. BDDK'nın kart limitlerini gelirle uyumlu hale getirme adımı kapsamında bankalara tanınan süre sona ererken, dikkat çeken yeni bir detay ortaya çıktı. Yıllar önce alınan ve hiç kullanılmayan kartların sistemde açık kalması, hatta otomatik limit artışı alması nedeniyle toplam limiti farkında olmadan şişirmiş olabilir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kartı limitlerine sınırlandırma getireceği açıklamasının ardından vatandaşın gündemine kredi kartı limitleri oturdu. Birçok kişi kart limitlerini araştırırken bu süreçte başka bir sorun ortaya çıktı. Öyle ki, sizden habersiz verilen kredi kartları, toplam kart limitlerinizi bloke etmiş olabilir.

Yani siz toplam kredi kartı limitinizi 100 bin TL olarak bilirken, sizin adınıza kayıtlı kredi kartlarının toplam limiti 1 milyon TL'yi bulmuş olabilir. Hal böyle olunca aktif kullandığınız kredi kartınızda limit artırım talebiniz limitleriniz dolu olduğu gerekçesiyle ret yiyebilir.

BİR DÖNEM KREDİ ÇEKEN... Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Peki, bu nasıl oluyor? Örneğin 10 yıl önce bir bankadan ihtiyaç kredisi kullandınız. Bu banka size krediyle birlikte kredi kartı da verdi. Ancak siz bu kredi kartını hiç aktifleştirmediniz ve kullanmadınız. Kredinizin ödemesi bittikten sonra da bankadaki hesabınızı kapattınız. Ancak kredi kartınız kapanmadığı için bu kart hala açık durumda.

Banka da otomatik limit artırımına gittiği için yıllar içinde sizin haberinizin olmadığı kredi kartınızın limiti de yükselmiş. İşte bu durum sizin halihazırda aktif olarak kullandığınız kredi kartı limitini de etkiliyor. Kullandığınız kredi kartınızın limitini artırmak isterseniz eliniz boş dönebilirsiniz.