KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ce cevapları erişime açıldı mı?

KPSS 2025 Alan Bilgisi sınavında heyecan bugün sona eriyor. 1. ve 2. oturumların tamamlanmasının ardından gözler, binlerce adayın katılacağı 3. ve son oturuma çevrildi. Sınavın bitmesinin ardından adaylar, merakla KPSS Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının açıklanacağı zamanı araştırmaya başlayacak. Peki ÖSYM tarafından sınav soru ve cevapları ne zaman ve saat kaçta erişime açılacak?

Giriş Tarihi: 14.09.2025 12:03
KPSS 2025 Lisans Alan Bilgisi sınavında 1. ve 2. oturumlar 13 Eylül Cumartesi günü tamamlandı. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında gerçekleştirilen 3. ve son oturum ise 14 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayarak sona erdi. Her bölüm için sınav süreleri farklılık gösterdi. İşletme ve Muhasebe sınavları 50 dakika, İstatistik sınavı ise 60 dakika sürdü.

KPSS Alan Bilgisi Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayımlanacak?

Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, KPSS Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanacağı zamanı merak etmeye başladı.

Soru ve cevapların 14 Eylül Pazar akşamı veya 15 Eylül Pazartesi günü adayların erişimine açılması bekleniyor.

KPSS 2025 Lisans Alan Bilgisi sınavına katılan adaylar, soruları ve cevap anahtarlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek. Bu sayede öğrenciler, sınav performanslarını anında değerlendirme fırsatı bulacak.

KPSS 2025 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Alan Bilgisi sınav sonuçları, ÖSYM takvimine göre 10 Ekim'de erişime açılacak. Adaylar sonuçlara sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.

