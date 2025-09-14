KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ce cevapları erişime açıldı mı?

KPSS 2025 Lisans Alan Bilgisi sınavında 1. ve 2. oturumlar 13 Eylül Cumartesi günü tamamlandı. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarında gerçekleştirilen 3. ve son oturum ise 14 Eylül Pazar günü saat 10:15'te başlayarak sona erdi. Her bölüm için sınav süreleri farklılık gösterdi. İşletme ve Muhasebe sınavları 50 dakika, İstatistik sınavı ise 60 dakika sürdü.