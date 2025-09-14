KPSS 2025 A-B-C-D-E soru kitapçığı PDF | KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3. oturum soru ce cevapları erişime açıldı mı?
KPSS 2025 Alan Bilgisi sınavında heyecan bugün sona eriyor. 1. ve 2. oturumların tamamlanmasının ardından gözler, binlerce adayın katılacağı 3. ve son oturuma çevrildi. Sınavın bitmesinin ardından adaylar, merakla KPSS Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının açıklanacağı zamanı araştırmaya başlayacak. Peki ÖSYM tarafından sınav soru ve cevapları ne zaman ve saat kaçta erişime açılacak?
Giriş Tarihi: 14.09.2025 12:03