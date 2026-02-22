Konya'da skandal mı kural mı? Eski hakemler son noktayı koydu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Konya'da alev aldı. Galatasaray'ın ağır yara aldığı gecede, iptal edilen gol sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türk hakemliğinin eski isimleri Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, o tartışmalı pozisyonu mercek altına aldı: Karar skandal mı yoksa kural mı?

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmada iptal edilen gol tartışma konusu olurken eski hakemler Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

AHMET ÇAKAR: VERİLMEYEN GOLDE... "G.Saray, salı gecesi Avrupa fatihiydi. Perşembe gecesi F.Bahçe karalar bağladı ama belki de bugün lig tam anlamıyla kafa kafaya geldi. Önce şunu söyleyelim, G.Saray en kötü maçlarından birini oynadı. İlk devre kötülerdi, ikinci yarı çok daha kötülerdi. Bu maça 6-7 rotasyonla başlamanın manası ne? Mamafih devre arasında Barış, Lang ve Torreria oyuna girmelerine rağmen tablo ilk yarıdan da beter oldu. G.Saray'ın yakaladığı pozisyon yok.

Belki ilk yarıda İcardi'nin çaprazdan vurduğu top ve ikinci yarıda G.Saray'ın verilmeyen golü. İşte bu ofsayt golden sonra her şey Konya lehine değişiverdi. Daha çok çıkmaya başladılar, G.Saray inanılmaz top kayıpları yaptı, takımın boyu uzadı.

İşte bu arada da bir duran topta Konya, Adil ile öne geçti. Çevirir mi çevirmez mi diye düşünürken G.Saray, ikinci golü de yiyiverdi. Konyaspor göstere göstere geldi, soldan sağa sağdan sola oynadılar ve Kramer işi bitiriverdi.