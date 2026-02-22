CANLI YAYIN
Konya'da skandal mı kural mı? Eski hakemler son noktayı koydu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Konya'da alev aldı. Galatasaray'ın ağır yara aldığı gecede, iptal edilen gol sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Türk hakemliğinin eski isimleri Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, o tartışmalı pozisyonu mercek altına aldı: Karar skandal mı yoksa kural mı?

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, zirve yarışında yara aldı. Karşılaşmada iptal edilen gol tartışma konusu olurken eski hakemler Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...
AHMET ÇAKAR: VERİLMEYEN GOLDE...

"G.Saray, salı gecesi Avrupa fatihiydi. Perşembe gecesi F.Bahçe karalar bağladı ama belki de bugün lig tam anlamıyla kafa kafaya geldi. Önce şunu söyleyelim, G.Saray en kötü maçlarından birini oynadı. İlk devre kötülerdi, ikinci yarı çok daha kötülerdi. Bu maça 6-7 rotasyonla başlamanın manası ne? Mamafih devre arasında Barış, Lang ve Torreria oyuna girmelerine rağmen tablo ilk yarıdan da beter oldu. G.Saray'ın yakaladığı pozisyon yok.

Belki ilk yarıda İcardi'nin çaprazdan vurduğu top ve ikinci yarıda G.Saray'ın verilmeyen golü. İşte bu ofsayt golden sonra her şey Konya lehine değişiverdi. Daha çok çıkmaya başladılar, G.Saray inanılmaz top kayıpları yaptı, takımın boyu uzadı.

İşte bu arada da bir duran topta Konya, Adil ile öne geçti. Çevirir mi çevirmez mi diye düşünürken G.Saray, ikinci golü de yiyiverdi. Konyaspor göstere göstere geldi, soldan sağa sağdan sola oynadılar ve Kramer işi bitiriverdi.

Kabul edilebilir, Avrupa maçlarından sonra kötü maçlar olabiliyor ama bu maç sadece kötü bir maç değil, sadece kaybedilen 3 puan değil, aynı zamanda yaralı, kederli F.Bahçe'ye hayat öpücüğüdür.

İPTAL KARARI DOĞRU MU?

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR yardımıyla G.Saray'ın golünü iptal etti, kesinlikle doğru. Çünkü ofsayttaki Boey, hem topa hamle yapacak Konyalı oyuncuyu engelliyor hem de faul yapıyor.

Diğer bir deyimle golde hem ofsayt hem de faul var. Fakat bu gol iptalinden sonra ciddi faul yanlışları içine girdi. Eren'in ceza alanı dışında topa dokunuşunu faul olarak değerlendirmesi inanılmaz yanlıştı.

MUSTAFA ÇULCU: DOĞRU UYGULAMA DOĞRU KARAR!

Galatasaray'ın sahaya sürdüğü rotasyonlu 11'i bile göz kamaştırıyor. Boey'e süre vermek adına Sallai sol önde. Fazla rotasyonlu kadro olunca şiddetli ön alan baskısı, ileriye çıkış ve etkili pas trafiğini yapmakta zorlandılar.

İzlerken keyif aldığımız İcardi'nin o eski ritmini yakalayabilmesi için biraz daha kilo vermesi gerekiyor. Pozisyonu olmayan vasat ilk yarı sonrası Okan hoca Barış, Lang ve Torreira'yı oyuna alarak 4-2-4'ye döndü. Konyaspor konsantrasyonunu hiç bozmadı. Juventus maçından yorgun çıkan G.Saray yorgunluğun ve fazla rotasyonun bedelini ağır ödedi.

Atilla Karaoğlan maçı saatinde başlattı. Oyuncuların gözüne tutulan lazer karşısında yetkilileri uyardı, önlem aldı. 1 nolu yardımcı Furkan Ürün elindeki bayrakla sanki çayda çıra oynar gibiydi, hatalı faul ve taç kararları oldu.

İPTAL EDİLEN GOL…

G.Saray'ın iptal edilen golünde Sane vurdu, kaleye giden topta Boey coğrafi ofsayt, Olaigbe'nin koşu yolunda ve temaslı oynayınca faulü sebebiyle VAR yorum için hakemi izlemeye çağırdı. Karaoğlan izledi. Boey için 'rakibe etki ediyor, aktif' dedi, golü iptal etti. Doğru uygulama doğru karar.

Eren-Muleka pozisyonunda çaldığı uydurma faule Eren koşarak itiraz edince sarı gördü. 60'ta Muleka net ofsayt. İkinci yardımcı Samet Çavuş farkında değil, bayrak kalkmadı top aut oldu, kurtardı. Sara'ya ve Arif'e sarıları pas geçti. Balans yaptı. Gol iptalinden sonra maalesef hakem sahada sallandı.

