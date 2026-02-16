Kızlar boğulurken camdan kaçmışlar! Sel faciasında kan donduran ifade
İzmir Menderes'te 5 Şubat'ta yaşanan ve iki genç kızın hayatını kaybettiği sel faciasının detayları ortaya çıktı. 16 yaşındaki Balımnaz ve 21 yaşındaki Nergiz Türkkal kardeşlerin sele kapılan otomobilde boğularak öldüğü olayda tutuklanan sürücü Tamer Demirtaş ifadesinde "Araç hızlıca suya batmaya başladı, elektrikleri kesildi. Benim bulunduğum kapının camı açıktı. Araç batarken kendimi camdan dışarı attım." dedi.
İzmir'in Menderes ilçesinde 5 Şubat'ta sel sularına kapılan otomobilde bulunan Balımnaz (16) ve Nergiz Türkkal (21) kardeşlerin hayatını kaybettiği kazaya dair ifadeler ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre Olaydan sonra tutuklanan sürücü Tamer Demirtaş ifadesinde, "Aranma kaydım olduğu için ara yolları tercih ediyordum. Olayın olduğu yolu daha önceden kullanmışlığım var. Hava aşırı yağışlıydı.
Yolun çöktüğünü araba kayınca anladım. Dere yoğun şekilde akıyordu. Araç hızlıca suya batmaya başladı, elektrikleri kesildi. Benim bulunduğum kapının camı açıktı. Araç batarken kendimi camdan dışarı attım.
Yaklaşık 1 metre suyun sürüklendim. O esnada dere kenarında bulunan ağaç parçasına tutundum.
Devran o sırada diz kapaklarına kadar suyun içindeydi. Ayağımı tutarak beni dere kenarına çekti. Olay yeri yakınındaki Uğur Işık isimli arkadaşımın evine sığındık" dedi.