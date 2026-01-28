Kesik baş cinayetinde kan donduran detaylar! Ütüyle bayıltıp parçalara ayırmışlar
İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerinde parçalara ayrılmış şekilde cesedi bulunan Özbekistanlı Durdona Khokimova cinayetinde ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Sorgusunda genç kadını önce ütüyle bayıltıp sonra defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ardından da parçalara ayırıp poşetlediğini itiraf eden Dilshod Turdımurotava ile arkadaşı Gofurjon Kamalkhodjaev tutuklandı. Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Türkiye, İstanbul Şişli'deki kesik baş cinayetiyle sarsıldı! 24 Ocak akşamı bir kağıt toplayıcısının çöp konteynerinde kafası olmayan ceset bulmasıyla başlayan olayla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı.
Bacakları ve başı farklı konteynerlerde bulunan cesedin katili parmak izinden tespit edilerek tam da kaçmak üzereyken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.
Cesedin Özbekistanlı Durdona Khokimova'ya ait olduğu belirlenirken 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektiflerince şüpheliler kan donduran cinayeti tek tek anlattı.
Şüphelilerin cinayeti Ümraniye Atatürk Mahallesinde işlediği ardından cesedi o evde parçalayıp valize koydukları oradan da taksi ile Şişli'ye getirip çöplere attıkları ortaya çıktı.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı sevgili Dilshod Turdımurotava ile ona yardım eden arkadaşı Gofurjon Kamalkhodjaev ve genç kadının evden çıkarken 'kasaba gidiyorum' dediği kasap Ekrem K.'nın işlemleri Cinayet Büro'da yapıldı. Dilshod Turdımurotava ile ona yardım eden arkadaşı Gofurjon Kamalkhodjaev tutuklanırken, diğer şüpheli serbest kaldı.
KATİLİN KAN DONDURAN İFADESİ
Sabah'ın haberine göre Durdana ile gönül ilişkisi yaşadıklarını söyleyen Dilshod Turdımurotava ifadesinde tüyler ürperten cinayetin ayrıntılarını tek tek anlattı: İstanbul'a Durdona ile birlikte yaşamak için geldim. Durdona için geldim. Durdona isimli şahıs benim sevgilimdir, kendisiyle 1 yıldır ilişkimiz bulunmaktadır. Tiktok da canlı yayında tanıştık. Şirinevler'de bir diskoda ilk görüşmemiz oldu. Diskodan 3-4 gün kadar sonra da kendisiyle birlikte otele gittik.