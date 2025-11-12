Kastamonu kayıp anne oğulun cansız bedeninin bulunmasında dikkat çeken detay! O kuşu takip etmişler
Kastamonu'da kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan anne ile 5 yaşındaki oğlunun ölümleriyle ilgili inceleme sürüyor. Cansız bedenleri bulan vatandaşların kuzgunların uçtuğu yere bakarak annenin cesedini bulduğu öğrenilirken, çalışmalara katılan vatandaşlardan biri 'Bu hayvanlar burada boşuna dolaşmıyor' dedik, kuzgunların uçtuğu yere baktığımızda kadının cesedini gördük' dedi.
Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 10:05