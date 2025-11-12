Kastamonu kayıp anne oğulun cansız bedeninin bulunmasında dikkat çeken detay! O kuşu takip etmişler

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür kayıp olarak aranan annenin cansız bedeni, kuzgunları takip eden vatandaşlar tarafından bulundu. Arama çalışmalarına katılan gönüllü vatandaşlardan Cengiz Çelik, "'Bu hayvanlar burada boşuna dolaşmıyor' dedik, kuzgunların uçtuğu yere baktığımızda kadının cesedini gördük" dedi.