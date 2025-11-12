Viral Galeri Viral Tıkla Kastamonu kayıp anne oğulun cansız bedeninin bulunmasında dikkat çeken detay! O kuşu takip etmişler

Kastamonu kayıp anne oğulun cansız bedeninin bulunmasında dikkat çeken detay! O kuşu takip etmişler

Kastamonu'da kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan anne ile 5 yaşındaki oğlunun ölümleriyle ilgili inceleme sürüyor. Cansız bedenleri bulan vatandaşların kuzgunların uçtuğu yere bakarak annenin cesedini bulduğu öğrenilirken, çalışmalara katılan vatandaşlardan biri 'Bu hayvanlar burada boşuna dolaşmıyor' dedik, kuzgunların uçtuğu yere baktığımızda kadının cesedini gördük' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 12.11.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 10:05
Kastamonu kayıp anne oğulun cansız bedeninin bulunmasında dikkat çeken detay! O kuşu takip etmişler

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür kayıp olarak aranan annenin cansız bedeni, kuzgunları takip eden vatandaşlar tarafından bulundu. Arama çalışmalarına katılan gönüllü vatandaşlardan Cengiz Çelik, "'Bu hayvanlar burada boşuna dolaşmıyor' dedik, kuzgunların uçtuğu yere baktığımızda kadının cesedini gördük" dedi.

Kastamonu kayıp anne oğulun cansız bedeninin bulunmasında dikkat çeken detay! O kuşu takip etmişler

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden ayrıldıktan sonra kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, UMKE, JAK, kadavra köpekleri ve komandolardan oluşan ekiplerce geniş çaplı arama çalışması yürütüldü. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı 9 günlük aramalar sonucunda, küçük Osman'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Kastamonu kayıp anne oğulun cansız bedeninin bulunmasında dikkat çeken detay! O kuşu takip etmişler

Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmalarını sürdüren ekipler, gönüllü vatandaşların dikkatini çeken bir ayrıntı sayesinde ikinci acı haberi aldı. Bölgede arama yapan vatandaşlar, birkaç kuzgun kuşunun belirli bir noktada sürekli alçaldığını fark etti.

Kastamonu kayıp anne oğulun cansız bedeninin bulunmasında dikkat çeken detay! O kuşu takip etmişler

Kuşların hareket ettiği yönü izleyen ekipler, çocuğun bulunduğu yere yakın bir noktada, ormanlık alanda ağacın dibinde annenin cansız bedenini buldu.

Kastamonu kayıp anne oğulun cansız bedeninin bulunmasında dikkat çeken detay! O kuşu takip etmişler

Anne ve oğlunun cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılacak otopsi sonrası, anne ile oğlunun kesin ölüm nedenleri netlik kazanacak.

SON DAKİKA