“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem

Erdem, eksper tarafından yapılan tespitlere 3 iş günü içinde sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından itiraz edilebileceğine dikkati çekti. İtiraz süresinin, eksper raporunun SBM nezdindeki sistemine girişine dair yapılan bildirimle başlayacağını belirten Erdem, itiraz halinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin internet sayfasından eksper ataması yapılacağını vurguladı.

İtiraz üzerine atanan eksper tarafından düzenlenen raporun SBM nezdindeki sisteme girişine dair bildirimden itibaren 3 iş günü içinde taraflardan birinin talebiyle hakem eksper ataması yapılabileceğini de ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Sistemin pilot uygulaması 3 ay sürecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili. Uzatma olmazsa 1 Temmuz 2026 itibarıyla bütün yurtta uygulama devreye girecek. 1 Nisan itibarıyla yurdun tamamında geçerli olacak şekilde kasko ve trafik sigortası dahil her branşta, ister sigortalı ister hak sahibi isterse sigorta şirketi tarafından atansın, tanzim edilen ilk eksper raporunun ücreti sigorta şirketi tarafından ödenecek."

KISA KISA: KASKO VE TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM

1. "Akıllı Atama" sistemi neyi değiştirecek? Artık sigorta şirketleri veya araç sahipleri kendi tanıdıkları eksperleri seçemeyecek. Eksperler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından havuzdan otomatik ve sıralı olarak atanacak. Bu, tarafsızlığı garanti altına alacak.

2. Eksper ücretini kim ödeyecek? Yeni düzenleme ile 1 Nisan'dan itibaren ister sigortalı ister sigorta şirketi atasın, hazırlanan ilk eksper raporunun ücretini sigorta şirketi ödeyecek.