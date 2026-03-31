“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem
Kasko ve zorunlu trafik sigortasında hasar tespit süreçlerini sil baştan değiştirecek "Eksper Akıllı Atama Sistemi", 1 Nisan 2026 itibarıyla Bursa ve Ordu'da pilot uygulama olarak devreye alınıyor. "Tanıdık eksper" dönemini bitirecek yeni sistemle birlikte hak kayıplarının önüne geçilecek.
Eksper Akıllı Atama Sistemi'ni değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, pilot olarak seçilen Bursa ve Ordu'da kasko sigortası kapsamında ağır veya tam hasara uğramış motorlu araçlar ile zorunlu trafik sigortasında 40 bin lira ve üzeri hasar görmüş motorlu araçların ekspertiz işleminin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemleri üzerinden zorunlu ve sıralı şekilde atanacak sigorta eksperleri tarafından yapılacağını belirtti.
Sigorta şirketlerinin bu hasarlarda zorunlu olarak SBM üzerinden eksper görevlendireceğini aktaran Erdem, zorunlu trafik sigortası kapsamındaki 40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi veya hak sahibinin eksper atamak istemesi halinde atama işleminin yine SBM üzerinden sıralı olarak yapılacağını söyledi.
HER AŞAMADA EKSPER ATANABİLECEK
Erdem, pilot uygulama kapsamında zorunlu trafik sigortasında hasar tespiti için atanan eksperin değer kaybı tazminatını da gerçek zarar ilkesi gözeterek hesaplayacağını ve raporunda tutara yer vereceğini ifade etti.
Hasar için eksper atanması durumunda hak sahibinin ayrıca talepte bulunmasına gerek kalmayacağını belirten Erdem, "Dosyada halihazırda atanmış eksper bulunmaması şartıyla sigortalı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi her aşamada eksper atayabilecek. Trafik sigortasında eksper atanacaksa ilgili atama SBM üzerinden yapılacak. Hak sahipleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin www.sbm.org.tr adresinden 'Online İşlemler' ve 'Eksper Atama' adımlarını takip ederek e-Devlet doğrulaması ile eksperi kolaylıkla atayabilir" dedi.