CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Kasko ve zorunlu trafik sigortasında hasar tespit süreçlerini sil baştan değiştirecek "Eksper Akıllı Atama Sistemi", 1 Nisan 2026 itibarıyla Bursa ve Ordu'da pilot uygulama olarak devreye alınıyor. "Tanıdık eksper" dönemini bitirecek yeni sistemle birlikte hak kayıplarının önüne geçilecek.

“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem 1

Kasko ve zorunlu trafik sigortası kapsamındaki hasar tespit süreçlerinde yeni bir dönemi başlatacak "Eksper Akıllı Atama Sistemi", 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren Bursa ve Ordu'da pilot uygulama olarak devreye alınacak.

“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem 2

Eksper Akıllı Atama Sistemi'ni değerlendiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, pilot olarak seçilen Bursa ve Ordu'da kasko sigortası kapsamında ağır veya tam hasara uğramış motorlu araçlar ile zorunlu trafik sigortasında 40 bin lira ve üzeri hasar görmüş motorlu araçların ekspertiz işleminin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemleri üzerinden zorunlu ve sıralı şekilde atanacak sigorta eksperleri tarafından yapılacağını belirtti.

“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem 3

Sigorta şirketlerinin bu hasarlarda zorunlu olarak SBM üzerinden eksper görevlendireceğini aktaran Erdem, zorunlu trafik sigortası kapsamındaki 40 bin liranın altındaki hasarlarda ise sigorta şirketi veya hak sahibinin eksper atamak istemesi halinde atama işleminin yine SBM üzerinden sıralı olarak yapılacağını söyledi.

“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem 4

HER AŞAMADA EKSPER ATANABİLECEK

Erdem, pilot uygulama kapsamında zorunlu trafik sigortasında hasar tespiti için atanan eksperin değer kaybı tazminatını da gerçek zarar ilkesi gözeterek hesaplayacağını ve raporunda tutara yer vereceğini ifade etti.

“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem 5

Hasar için eksper atanması durumunda hak sahibinin ayrıca talepte bulunmasına gerek kalmayacağını belirten Erdem, "Dosyada halihazırda atanmış eksper bulunmaması şartıyla sigortalı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişi her aşamada eksper atayabilecek. Trafik sigortasında eksper atanacaksa ilgili atama SBM üzerinden yapılacak. Hak sahipleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin www.sbm.org.tr adresinden 'Online İşlemler' ve 'Eksper Atama' adımlarını takip ederek e-Devlet doğrulaması ile eksperi kolaylıkla atayabilir" dedi.

“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem 6

PİLOT UYGULAMA 3 AY SÜRECEK

Erdem, eksper tarafından yapılan tespitlere 3 iş günü içinde sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından itiraz edilebileceğine dikkati çekti. İtiraz süresinin, eksper raporunun SBM nezdindeki sistemine girişine dair yapılan bildirimle başlayacağını belirten Erdem, itiraz halinde Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin internet sayfasından eksper ataması yapılacağını vurguladı.

“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem 7

İtiraz üzerine atanan eksper tarafından düzenlenen raporun SBM nezdindeki sisteme girişine dair bildirimden itibaren 3 iş günü içinde taraflardan birinin talebiyle hakem eksper ataması yapılabileceğini de ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem 8

"Sistemin pilot uygulaması 3 ay sürecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bu süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili. Uzatma olmazsa 1 Temmuz 2026 itibarıyla bütün yurtta uygulama devreye girecek. 1 Nisan itibarıyla yurdun tamamında geçerli olacak şekilde kasko ve trafik sigortası dahil her branşta, ister sigortalı ister hak sahibi isterse sigorta şirketi tarafından atansın, tanzim edilen ilk eksper raporunun ücreti sigorta şirketi tarafından ödenecek."

“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem 9

KISA KISA: KASKO VE TRAFİK SİGORTASINDA YENİ DÖNEM

1. "Akıllı Atama" sistemi neyi değiştirecek? Artık sigorta şirketleri veya araç sahipleri kendi tanıdıkları eksperleri seçemeyecek. Eksperler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından havuzdan otomatik ve sıralı olarak atanacak. Bu, tarafsızlığı garanti altına alacak.

2. Eksper ücretini kim ödeyecek? Yeni düzenleme ile 1 Nisan'dan itibaren ister sigortalı ister sigorta şirketi atasın, hazırlanan ilk eksper raporunun ücretini sigorta şirketi ödeyecek.

“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem 10

3. Değer kaybı için ayrı bir işlem yapmaya gerek var mı? Hayır. Trafik sigortasında hasar için atanan eksper, değer kaybını da otomatik olarak hesaplayıp raporuna ekleyecek. Hak sahibinin ek bir talepte bulunmasına gerek kalmayacak.

4. Sistem ne zaman tüm Türkiye'ye yayılacak? 1 Nisan ila 1 Temmuz tarihleri arasında Bursa ve Ordu'da yapılacak pilot uygulama başarılı olursa, 1 Temmuz 2026 itibarıyla 81 ilde zorunlu olacak.

“Tanıdık eksper” devrine son: Kasko ve trafik sigortalarında yeni dönem 11
Mobil uygulamalarımızı indirin