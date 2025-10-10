Viral Galeri Viral Tıkla Kapalıçarşı'da altın piyasası manipüle mi ediliyor? Kapalı değil 'karanlık' çarşı

Son dönemde Kapalıçarşı merkezli dolandırıcılık operasyonlarında artış yaşanırken, Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör Türkiye'de altın piyasasının kalbi olan Kapalıçarşı'da dönen dolaplarla ilgili bir yazı kaleme aldı. Güngör, 'Acaba altın piyasasını operasyonlar bahanesiyle Türkiye'de manipüle etmeye çalışanlar mı var?' sorusunu gündeme getirdi.

İşte Dilek Güngör'ün "Kapalı değil 'karanlık' çarşı!" başlıklı yazısı
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentisi, dünya merkez bankalarının altın talebi, Trump'ın tarifeleri, jeopolitik riskler, ABD'de hükümetin kapanması altın fiyatını son bir yılda rekora çıkardı. Altın 46 yılın en yüksek değer artışını yaşadı. Önceki gün tarihinde ilk kez altının onsu 4 bin doları aştı.

Dün dünyada fiyat bir miktar gerilese de Türkiye'de piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı'da yerinde saydı. Hatta makas öyle bir açıldı ki... Kapalıçarşı'da kuyumcular sattığı malı aynı fiyattan tedarik edemeyince ya alış-satış arasındaki farkı 500-1.000 TL'ye çıkardı ya da satışa ara verdi. Hal böyle olunca, fısıltı gazetesi de işlemeye başladı.

Deniliyor ki, altın şirketlerine yapılan operasyonlar nedeniyle tedarik süreçleri aksadı, buna fiziki altına yönelik yüzde 300'e varan talep artışları da eklenince çarşıda altın stokları eridi.

Malumunuz, bir süredir Kapalıçarşı'yı kara paranın merkez üssü haline getirenlere karşı savaş açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dört koldan soruşturmalar başlattı.

Şubatta foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan, buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktaran, paranın izini kaybettirmek için trafik yürüten, içlerinde Kapalıçarşı yöneticilerinin de bulunduğu 50 küsür kişiye operasyon yaptı.

