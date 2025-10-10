Kapalıçarşı’da altın piyasası manipüle mi ediliyor? Kapalı değil ’karanlık’ çarşı

Dün dünyada fiyat bir miktar gerilese de Türkiye'de piyasanın kalbinin attığı Kapalıçarşı'da yerinde saydı. Hatta makas öyle bir açıldı ki... Kapalıçarşı'da kuyumcular sattığı malı aynı fiyattan tedarik edemeyince ya alış-satış arasındaki farkı 500-1.000 TL'ye çıkardı ya da satışa ara verdi. Hal böyle olunca, fısıltı gazetesi de işlemeye başladı.