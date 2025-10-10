Kapalıçarşı'da altın piyasası manipüle mi ediliyor? Kapalı değil 'karanlık' çarşı
Son dönemde Kapalıçarşı merkezli dolandırıcılık operasyonlarında artış yaşanırken, Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör Türkiye'de altın piyasasının kalbi olan Kapalıçarşı'da dönen dolaplarla ilgili bir yazı kaleme aldı. Güngör, 'Acaba altın piyasasını operasyonlar bahanesiyle Türkiye'de manipüle etmeye çalışanlar mı var?' sorusunu gündeme getirdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.10.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 08:51