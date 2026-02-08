Kamu bankalarından şans oyunlarına darbe! Kredi notuna ‘Kumar’ ayarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aile kurumumuz tehlike altında. Her telefon neredeyse bir kumarhane haline geldi" uyarısının ardından kamu bankaları harekete geçti. Mobil bankacılık başta olmak üzere dijital kanallarda şans oyunları sitelerine para aktarımına imkan tanıyan sekmelerin kaldırdığı öğrenildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kumar bağımlılığıyla mücadelenin sadece güvenlik güçleriyle sınırlı kalamayacağını, medya, finans kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini açıklamasının ardından kamu bankaları harekete geçti.

SİSTEMDE ÖNLENECEK



Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre yasa dışı kumar kadar yasal izinler çerçevesinde faaliyet gösteren şans oyunu sitelerine erişimi de zorlaştıran kararın Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'ndaki 7 öncelik alanından olan "finansal sistemde önleme" başlığı altında alındığı öğrenildi.

Bankaların ödeme listesi sekmesinde yer alan ve şans oyunları sitelerine para aktarmayı kolaylaştıran "Şans oyunları" sekmesi 3 kamu bankasının da mobil bankacılık sisteminden kaldırıldı. Şans oyunu oynayacaklar buraya girerek istedikleri bir şans oyunu sitesini seçerek oradaki hesabına limitsiz şekilde para aktarımını kolaylıkla yapabiliyordu.

Artık kamu bankalarından yapılamayacak olan bu işlemler özel bankalarda hâlâ devam ederken, kumar oynayacaklar 15.75 liralık ufak bir işlem ücreti ödeyerek para aktarımı gerçekleştirebiliyor. Öte yandan bankaların şahıstan şahsa gibi normal bir para transferi için daha fazla işlem ücreti aldığı ifade ediliyor.