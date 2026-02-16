CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle yayında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin yeni sezon dizisi Aynı Yağmur Altında, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Bir düğün gecesinde nikâh masasında patlayan silah, Ali ve Rosa'nın hayatını geri dönülmez biçimde değiştiriyor. O gecenin gölgesinde saklanan sırlar, ihanet şüpheleri ve iki aile arasında giderek sertleşen hesaplaşma, büyük bir aşkı imkânsızlıkla sınıyor. Gerçeklerin birer birer gün yüzüne çıktığı dizide tansiyon her bölüm daha da yükselirken, Ali ve Rosa hem aşklarını korumak hem de ayakta kalmak için zorlu bir mücadele veriyor. Nefes kesen sahneleriyle Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle atv ekranlarında. Diziyi ayrıca haberimiz üzerinden de izleyebilirsiniz

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle yayında 1

Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle yayında.

ATV CANLI YAYIN
Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle yayında 2

2.BÖLÜM ÖZETİ:

Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 2. BÖLÜM FRAGMANI
Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle yayında 3

Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle yayında 4

Rosa'nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır.

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle yayında 5

İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle yayında 6

Ali, aşkı için her şeyi göze almışken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini paramparça eden o son yalanı söyler. İkilinin imkansız aşkı ağır bir sınava girer.

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle yayında 7

Senaryo : Hasan Burak Kayacı, ⁠Kemal Çelik, ⁠Hakan Kandal ‎

Oyuncular : Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve)

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle yayında 8

Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin) Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt)

Mobil uygulamalarımızı indirin