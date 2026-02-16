Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle yayında
atv'nin yeni sezon dizisi Aynı Yağmur Altında, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Bir düğün gecesinde nikâh masasında patlayan silah, Ali ve Rosa'nın hayatını geri dönülmez biçimde değiştiriyor. O gecenin gölgesinde saklanan sırlar, ihanet şüpheleri ve iki aile arasında giderek sertleşen hesaplaşma, büyük bir aşkı imkânsızlıkla sınıyor. Gerçeklerin birer birer gün yüzüne çıktığı dizide tansiyon her bölüm daha da yükselirken, Ali ve Rosa hem aşklarını korumak hem de ayakta kalmak için zorlu bir mücadele veriyor. Nefes kesen sahneleriyle Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle atv ekranlarında. Diziyi ayrıca haberimiz üzerinden de izleyebilirsiniz
Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle yayında.
2.BÖLÜM ÖZETİ:
Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır.
Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.
Rosa'nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır.
İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.