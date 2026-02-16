CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle nefes kesti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv'nin yeni sezon dizisi Aynı Yağmur Altında, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bir düğün gecesinde nikâh masasında patlayan silah, Ali ve Rosa'nın hayatını geri dönülmez biçimde değiştirirken o gecenin gölgesinde saklanan sırlar, ihanet şüpheleri ve iki aile arasında giderek sertleşen hesaplaşma, büyük bir aşkı imkânsızlıkla sınadı. Aynı Yağmur Altında 2. bölümüyle atv'de ekrana gelmesinin ardından seyirciden tam not aldı.

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle nefes kesti 1

Aynı Yağmur Altında yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. İzlemek için tıklayınız

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle nefes kesti 2

2.BÖLÜM ÖZETİ:

Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 2. BÖLÜM FRAGMANI
Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle nefes kesti 3

Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle nefes kesti 4

Rosa'nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır.

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle nefes kesti 5

İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle nefes kesti 6

Ali, aşkı için her şeyi göze almışken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini paramparça eden o son yalanı söyler. İkilinin imkansız aşkı ağır bir sınava girer.

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle nefes kesti 7

Senaryo : Hasan Burak Kayacı, ⁠Kemal Çelik, ⁠Hakan Kandal ‎

Oyuncular : Nilsu Berfin Aktaş (Rosa), Burak Tozkoparan (Ali), Hülya Avşar (Fazilet), Fikret Kuşkan (Umur), Deniz Uğur (Hümeyra), Levent Ülgen (Faik), Erkan Can (Mürsel Duran), Mine Çayıroğlu (Tülin), Taro Emir Tekin (Koray), Bahar Şahin (Beliz), Sarp Bozkurt (Bülent), Türkü Turan (Seray), Birand Tunca (Kerem), Aleyna Bozok (Merve)

Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle nefes kesti 8

Selin Işık (Rana), Taha Baran Özbek (Yiğit), Lara Aslan (İlyun), Eftelya Bilen (Reyhan), Eda Şölenci (Dilan), Sibel Atasoy (Diana), Hakan Eratik (Ünal Yavuz), Gonca Sarıyıldız (Seher), Fatih Doğan (Hayati), Özlem Başkaya (Şermin) Uğur Çevik (Samet), Koray Kadirağa (Soso), Orhan Eşkin (Yula), Halil İbrahim Kalaycıoğlu (Ergani), Timur Ölkebaş (Beyazıt)

Mobil uygulamalarımızı indirin