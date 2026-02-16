Kalpleri parçalayan veda! Aynı Yağmur Altında’da yeni bölümüyle nefes kesti
atv'nin yeni sezon dizisi Aynı Yağmur Altında, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bir düğün gecesinde nikâh masasında patlayan silah, Ali ve Rosa'nın hayatını geri dönülmez biçimde değiştirirken o gecenin gölgesinde saklanan sırlar, ihanet şüpheleri ve iki aile arasında giderek sertleşen hesaplaşma, büyük bir aşkı imkânsızlıkla sınadı. Aynı Yağmur Altında 2. bölümüyle atv'de ekrana gelmesinin ardından seyirciden tam not aldı.
2.BÖLÜM ÖZETİ:
Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır.
Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.
Rosa'nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır.
İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.