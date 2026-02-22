Kağıthane’de akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı

"DUVAR OLMASA BELKİ DAHA KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Mahalle sakinlerinden Veteriner Mustafa Pekgöz, "Olay Kasım ayında gerçekleşti. Yan komşumuz otomatik vites aracını geri vitese alıp çıkarken, o esnada komşusuyla konuşmak istedi. Aracın kapısını açıyor, bir ayağa aracın dışındayken diğer ayağı frende. Frende olan ayağı kayıyor. Araç geri viteste olduğu için geri geri gitmeye başlıyor. Geri geri gitmeyi başlayınca dengesini sağlayamıyor ve düşüyor.

Önce geri giden aracın ön tekerleğinin altında kalıyor. Park halindeki araca çarpıyor. Yoldan geçen ve kaldırımda olan bir araca çarpıyor. Ne olduysa geri vitesteki araba ileri doğru gelmeye başlıyor. Araçtan düşen komşumuz kendini toparlamaya çalışırken bu sefer araç yine üzerinden geçiyor.

Araç duvara çarparak durabiliyor. Duvar olmasa belki daha kötü olabilirdi. Ona yardım etmek isteyen komşusu da kazayı ucuz atlatıyor. Kalçasında ciddi bir hasar oluştu. Bir buçuk ay evde tedavi gördü" dedi.