Kağıthane’de akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı
Kağıthane'de talihsiz bir kaza yaşandı. Aracıyla geri manevra yapmak isteyen 48 yaşındaki sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle araçtan düştü. Sürücüsüz kalan otomobilin altında kalan şahıs ağır yaralandı. Bir süre sonra yeniden hareket eden araç, yerden kalkmaya çalışan sürücüye bir kez daha çarptı.
Olay, 6 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde aracına binen Savaş D., otomobiliyle geri çıkış yapmak istediği sırada dengesini kaybederek sürücü kapısından yere düştü. Bu sırada hareketini sürdüren araç, kısa süre sonra sürücüsüne çarparak duvara doğru sürükleyip sıkıştırdı.
Durumu fark eden mahalle sakinleri sürücünün yardımına koştu. Yere düşen sürücü doğrulmaya çalıştığı sırada geri vitesteki araç yeniden hareket ederek sürücüye ve yardımına koşan vatandaşa çarptı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Savaş D.'nin kalça kırığı ve ayaklarında yaralanma olduğu, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın etkisiyle seyir halindeki bir araç ile park halindeki başka bir araçta maddi hasar meydana gelirken, kaldırımdaki elektrik panosu da zarar gördü.
Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.