Jet hızıyla evlilik: Seda Sayan "flört etmedik" deyip itiraf etti

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 09:39

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, konuk olduğu televizyon programında özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eşi Çağlar Ökten ile evlilik sürecini tüm samimiyetiyle anlatan Sayan, ilişkilerinin oldukça hızlı bir şekilde resmiyete kavuştuğunu söyledi.

Herkesin "Seda Abla" olarak hitap ettiği ünlü sanatçı Seda Sayan, yaptığı son açıklamalarla yine gündemin zirvesine yerleşti. 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikâh masasına oturan Sayan, evliliğine dair samimi itiraflarda bulundu.

Bir YouTube kanalına konuk olan ünlü isim, özel hayatıyla ilgili soruları içtenlikle yanıtladı. Evlilik sürecinin oldukça hızlı geliştiğini belirten Seda Sayan, dikkat çeken bir ifade kullandı.

"GASP ETTİM ONU" "Evliliğimiz çok kısa sürede oldu. Resmen gasp ettim onu." diyen Sayan, sözleriyle hem şaşırttı hem de güldürdü. Flört dönemi yaşamadıklarını da dile getiren başarılı şarkıcı, Çağlar Ökten'in kendisini bir anda nikâh masasında bulduğunu söyledi.

"BENİ ÇOK İYİ TANIYOR" Eşiyle ilgili övgü dolu sözler sarf eden Sayan, "Beni çok iyi tanıdığını düşünüyorum. Beni bu güne kadar kimse tanımamış." ifadelerini kullandı.