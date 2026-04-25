İşte Formula 1'in İstanbul'a dönüş hikayesi! Talimat Başkan Erdoğan'dan

İSTANBUL HAVALİMANI FAKTÖRÜ! Yarışlar için binlerce kişinin Türkiye'ye gelecek olması ve ulaşım kolaylığı da önemli bir avantaj sağladı. Özellikle İstanbul Havalimanı'nın kapasitesi ve küresel bir aktarma merkezi haline gelmesi, Türkiye'yi öne çıkaran faktörlerden biri oldu. Uçak kapasitesi ve park alanları dikkat çekti.

Formula 1 aslında bir "Taşınan fabrika" gibi.. Takımların tonlarca ekipmanı (araç parçaları, garaj sistemleri), yüzlerce personel.. Medya ve VIP trafiği… Bunların çoğu hava yoluyla taşınıyor. İstanbul Havalimanı'nın yük kapasitesi yüksek.. Çok sayıda direkt uçuş var.. İşte bu da önemli detaydı..

TAKIMLAR DA BİZİ ÇOK İSTEDİ Formula 1 takımları da ulaşım ve organizasyon açısından İstanbul'u tercih ettiklerini açıkça ifade etti. Ayrıca İstanbul Park'ın birçok piste göre teknik avantajlara sahip olması da önemli bir etkendi. Pilotlar arasında yapılan değerlendirmelerde de İstanbul seçeneğinin öne çıktığı görüldü.

Öyle ki pistin en meşhur kısmı 8. viraj. Dört apexli (çok nadir bir tasarım) yüksek hızda dönülüyor.. Lastikleri inanılmaz zorluyor.. Bu viraj, pilotlar için adeta "Beceri testi". Birçok sürücü burayı F1'deki en keyifli virajlardan biri olarak görüyor.