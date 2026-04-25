İşte Formula 1'in İstanbul'a dönüş hikayesi! Talimat Başkan Erdoğan'dan
Son olarak 2021 yılında Türkiye'de düzenlenen Formula 1, yeniden İstanbul'da sahne alacak. Resmi tanıtım töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beş dönem boyunca ev sahipliği yapılacağını açıkladı. Formula 1'in Türkiye'ye dönüş hikayesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...
Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1, yeniden Türkiye'ye geliyor. İstanbul Park ve FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) arasındaki anlaşma tamamlandı. Dev organizasyonun ayrıntıları Formula 1 Türkiye Grand Prix'si tanıtım programında açıklandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun girişimleri sonrası Türkiye GP'si 2027 yılından itibaren beş yıl boyunca takvimlere eklenecek.
Tanıtım kapsamında bir Formula 1 aracı Galataport'tan yola çıktı, Karaköy ve Beşiktaş'ı geçerek Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ne ulaştı.
Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, Formula 1'in müthiş dönüş hikayesini köşesine taşıdı.
İşte Özbostan'ın yazısı:
Türkiye'ye Formula 1'in yeniden dönmesinin perde arkasında büyük bir çaba ve yaklaşık 5 aylık yoğun bir süreç var. Öncelikle şunu belirtelim: Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaklaşık 5 ay önce başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı koordineli şekilde süreci yürüttü. Finansal boyutun yanı sıra Türkiye'nin tanıtımı için de özel dosyalar hazırlandı. Son yıllarda ülkenin bir cazibe merkezi haline gelmesi de önemli bir etken oldu. Konu enine boyuna çalışıldı.. Türkiye'nin büyük şirketleri de taşın altına elini koydu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun çabalarını da unutmamak gerekir. Özetle, süreç adeta ilmek ilmek işlendi.
TÜRKİYE BİR CAZİBE MERKEZİ
Yarışların Türkiye'ye dönmesini FIA yönetimi de çok arzu etti. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından, "Türkiye, yarışlara ayrı bir heyecan katacak. İstanbul'u özlemiştik" dediler. Ekonomik olarak güçlü finansal yapı ve insan kaynağı da Formula 1 yönetiminin dikkatini çeken unsurlar arasında yer aldı. Ayrıca Orta Doğu'daki savaşın içinde yer almaması ve güvenli ülke olması da önemli bir etkendi.