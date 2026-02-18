İstanbul trafiği yüzde 90’ı gördü: Megakentte ulaşım durma noktasında!

Megakent İstanbul, haftanın üçüncü iş gününde yağış ve mesai saati bitimiyle birlikte trafik çilesine teslim oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik verilerine göre kent genelindeki yoğunluk akşam saatlerinde yüzde 90 seviyesine fırlarken; sulu kar yağışının da etkisiyle ana arterlerde araçlar santim santim ilerleyebildi. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları ulaşımı kilitledi.

AVRUPA YAKASI'NDA KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU Avrupa Yakası'nda özellikle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ana arterlerinde trafik durma noktasına geldi. Şişli ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasındaki her iki istikamette araçlar güçlükle ilerlerken; Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Avcılar ve Küçükçekmece gibi kritik noktalarda da yoğunluk yaşandı. Ayrıca TEM Otoyolu'nun Hasdal mevkisi ile sahil yollarında da trafik akışı ağır ilerledi.

ANADOLU YAKASI'NDA KÖPRÜ GİRİŞLERİ KİLİTLENDİ Anadolu Yakası'nda ise trafik yükü D-100 kara yolunda Uzunçayır mevkisinden başlayarak Kartal'a kadar uzandı. Pendik, Maltepe ve Bostancı güzergâhlarında araçlar güçlükle yol alırken, köprü geçişleri sürücüler için tam bir çileye dönüştü. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki kuyruk ise Ataşehir'e kadar dayandı. Şile Otoyolu'nda da Çekmeköy ve Ümraniye arasında trafik akışı ciddi şekilde yavaşladı.

TOPLU TAŞIMADA İZDİHAM GÖRÜNTÜLERİ Yolların kilitlenmesiyle birlikte vatandaşlar toplu taşıma araçlarına akın etti. Özellikle aktarma merkezleri olan Söğütlüçeşme, Uzunçayır ve Altunizade metrobüs duraklarında adım atacak yer kalmadı.