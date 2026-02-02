CANLI YAYIN
İstanbul Boğazı’nda kirlilik alarmı! Kuvvetli yağış sonrası deniz kahverengiye döndü

İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası Sarıyer'deki Kanlıkavak Deresi'nden Boğaz'a çamur aktı. Çamurlu suyun denize karışmasıyla İstanbul Boğazı'nın bir bölümü kahverengiye bürünürken, ortaya çıkan kirli görüntü dikkat çekti.

İstanbul'da etkisini artıran kuvvetli yağışın ardından Boğaz'da endişe yaratan görüntüler ortaya çıktı.

Sarıyer'de bulunan İSKİ Atıksu Arıtma Tesisi'nin önünden geçen Kanlıkavak Deresi, yağmurla birlikte çamur ve atık yüklü suları İstanbul Boğazı'na taşıdı.

Dereden denize karışan yoğun çamurlu su nedeniyle Boğaz'ın bir bölümünde suyun rengi kahverengiye dönerken, oluşan kirlilik geniş bir alanda fark edildi.

Yağışın ardından ortaya çıkan manzara, çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.

İşte o görüntüler...

