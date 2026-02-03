İşe giderken katledilmişti! Özlem Arslan’ın son görüntüleri ortaya çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde, Nihat Arslan'ın (39) işe gitmek için evden çıkan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Arslan'ı (39) bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan Özlem Arslan'ın kanlar içinde kalarak defalarca "Bırak beni" diye bağırıp yardım istediği anlar yer aldı.
Olay, saat 07.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan 3 çocuk annesi Özlem Arslan, evden çıkıp işe giderken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Arslan boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özlem Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, üzerinde cep telefonu bulunmayan ve kıyafetlerini yolda bir çöp konteynerine attığı belirlenen şüphelinin Özlem Arslan'ın boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan olduğu tespit edildi.