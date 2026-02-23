İş dünyasında yeni dönem! Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi?
Uyuşturucu kullanımındaki artış iş dünyasını da alarma geçirdi. İşverenler çalışanlarına ya da iş başvurusunda bulunan adaylara uyuşturucu ve psikolojik test zorunluluğu getirebilir mi? Adaylar bu testleri reddedebilir mi, reddeden işe alınmayabilir mi? gibi sorular gündeme geldi. Uzmanlar, açık rıza olmadan test yapılamayacağına dikkat çekerken, işverenin tercih hakkının da bulunduğunu belirtiyor. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
Uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması işverenleri de alarma geçirdi. Sabah'ın kamuoyu gündemine getirdiği "İşe girişte uyuşturucu testi dönemi" haberi çalışma hayatında merak uyandırdı.
İşveren, çalışanlarından veya çalışan adaylarından uyuşturucu ve psikolojik testler isteyebilir mi? Çalışan/çalışan adayları uyuşturucu ve psikolojik testi reddedebilir mi? İşverenler çalışan/çalışan adaylarına hangi testleri uygulayabilir? Uyuşturucu ve psikolojik test için çalışanın rızasının alınması zorunlu mu? Test verileri işlenip, paylaşılabilir mi? Testler sonucu işçiler tazminatsız işten çıkarılabilir mi? Yargı içtihat kararları işverenin mi yoksa çalışanın mı lehine? Konuya ilişkin sorular yanıt buldu.
İŞVERENLER ÇALIŞANLARDAN HANGİ TESTLERİ İSTEYEBİLİR?
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre Gerek işe girişte gerek iş sözleşmesi devam ederken, çalışan veya çalışan adaylarına, "uyuşturucu, alkol psikolojik testler, genetik, Covid-19/ PCR ve HIV/AIDS" testleri uygulanabiliyor.
HANGİ MESLEKLERDE ÖNCELİKLİ? HER İŞVEREN TEST İSTEYEBİLİR Mİ?
Asker, güvenlik, itfaiyeci ile savunma, ulaşım, havacılık, nükleer santral ve teknoloji gibi stratejik mesleklerde uyuşturucu ve psikoteknik testlerin istenilmesi kaçınılmaz hale geldi. Yalnız çalışılan, riski yüksek mesleklerde istihdam edilen çalışanlar ile istihdam edilecek çalışan adayları birden fazla testten geçiriliyor. İşverenler uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığı günümüzde risk almamak için bu testlere başvuruyor.
İŞVEREN ŞÜPHELENİRSE TEST YAPTIRABİLİR Mİ?
4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi ile çalışanın, uyuşturucu madde veya alkol kullanarak iş yerine geldiği yönünde bir şüphe var ise veya çalışan işyerinde bu maddeleri kullanırken yakalanmış ise işverenler tarafından çalışanlara alkol ve uyuşturucu testi yaptırabilir. Ancak işveren, işyeri kapsamında iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek gibi meşru amaçlarla test yaptırabilir. Ancak burada işverenin amacının meşru olması önemli. Ayrıca işveren bu yetkisini keyfi bir şekilde de kullanamaz.