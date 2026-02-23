İş dünyasında yeni dönem! Çalışanlara uyuşturucu testi yapılabilir mi?

SÖZLEŞMEYE TEST ŞARTI KONULABİLİR Mİ? İşverenlerin, uyuşturucu başta olmak üzere teste tabi olacak işçileri, testlerin türünü iş sözleşmeleri kapsamına dahil etmesi günümüzde yaygınlaşıyor. Çalışanlarla imzalanan bireysel iş sözleşmelerine de testlere ilişkin hükümler dahil ediliyor. Ancak, işverenin çalışanı test hakkında detaylı bilgi vermesi ve işçinin de kabul etmesi gerekiyor. İşçi sözleşmeyi kabul ettiği andan itibaren açık rızasını da vermiş oluyor.

ÇALIŞANIN RIZASI ŞART MI? Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca, işverenler tarafından çalışan ve çalışan adaylarına uyuşturucu, alkol, kişilik testi yapılması veya psikolojik veri sonuçlarının işlenebilmesi ancak açık rızaya bağlı. Bu nedenle işverenler, çalışan ve çalışan adaylarını kişilik testinin yöntemi, amacı ve kapsamı hakkında önceden detaylı olarak aydınlatmalı ve çalışan/ çalışan adaylarının açık rızalarını almalı.

ÇALIŞAN TEST TALEBİNİ REDDEDEBİLİR Mİ? Çalışan/çalışan adaylarının uyuşturucu ve psikoteknik testlerin yapılmasını reddetme hakları bulunuyor. Test yapılmasına olur verilmez ise işverenler tarafından çalışan adaylarına bu testler zorla yapılamaz. Ancak işverenler bu testi yaptırmayanları işe başlatmadan kaçınabilir.

HAKLI FESİH DOĞURUR MU? İşverenin işçiyi sağlık sebepleri ile işten çıkarması İş Kanunu'nun 25/1'inci maddesi ile düzenlenmekte. İşten çıkarma, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı ile psikolojik rahatsızlığın sürekli ve tedavisi olanaksız bir şekilde iş yapma konusunda engel teşkil etmesi koşulunda mümkün olabilir. İşveren işten çıkarırsa kıdem tazminatını ödemek zorunda. Çalışan yaptığı iş veya çalışma koşullarından dolayı sağlık problemi yaşar ancak işveren gerekli önlemleri almazsa, işçi haklı fesih hakkını kullanabilir.