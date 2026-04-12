İptaller durma noktasına geldi: Türk turizmi savaşa rağmen rekora hazırlanıyor

Türkiye'de bölgesel krizlere rağmen turizm sektörünün gücünü koruduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri, Almanya, İngiltere ve Rusya'da iptallerin durma noktasına geldiğini ve rezervasyon akışının yeniden ivme kazandığını ifade ediyor.

Orta Doğu'da yaşanan sıcak çatışmalara ve küresel belirsizliklere rağmen Türk turizmi rotasını rekorlara kırdı. Turizm sektörü, Türkiye'nin "güvenli liman" imajı ve güçlü altyapısıyla küresel krizleri fırsata çevirmeye hazırlandığını vurguluyor. TURİZMDE 2026 REKORLAR YILI OLACAK

TÜRKİYE TURİZMİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE Bölgesel krizlerin etkilerini değerlendiren Kıvanç Meriç, "Bu savaş maalesef sadece Türkiye'yi değil tüm bölgeyi etkiledi ve sayılarda doğal bir düşüş yaşandı. Ancak unutmamak gerekir ki Türkiye turizmde devler ligindedir. Bölgenin en güçlü ve en sağlam ülkesiyiz. Türkiye'nin savaşa karşı sergilediği dik duruşun turizm sektörüne de olumlu yansımaları olacaktır" şeklinde konuştu.

Meriç ayrıca, Uzak Doğu'dan Amerika'ya kadar Türkiye'nin bir çekim merkezi haline geldiğini ve yaz sezonuyla birlikte hızlı bir yükseliş beklediklerini dile getirdi.

"İPTALLER DURMA NOKTASINA GELDİ" Savaşın pazar üzerindeki etkilerini analiz eden Tacettin Özden, "Türkiye savaşan ve çevre ülkelerden yılda 14 milyon turist alıyor. Şu an için bu rakama kayıp gözüyle baksak da ana pazarlarımız olan Almanya, İngiltere ve Rusya'da iptaller durma noktasına geldi. Rezervasyon akışı yeniden yukarı doğru ivme kazandı" sözleriyle durumu özetledi.