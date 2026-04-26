İnternetten alışverişte emsal karar: Teslim edilmeyen ürünün parasını faiziyle alın
İnternetten sipariş verdiği ürünü teslim alamayan tüketici için emsal karar çıktı. Tüketici Hakem Heyeti ödenen ücretin iadesine hükmederken, uzmanlar benzer durumlarda vatandaşların faiziyle birlikte hak araması gerektiğini vurguluyor.
Kayseri'de internet üzerinden sipariş verdiği kurutma makinesi 60 gün boyunca teslim edilmeyen tüketicinin ödediği 15 bin 741 lira, Tüketici Hakem Heyeti kararıyla iade edilecek.
60 GÜN BOYUNCA TESLİM EDİLMEDİ
Melikgazi ilçesinde yaşayan A.R.B, herhangi bir iletişim numarası bulunmayan bir e-ticaret sitesinden kurutma makinesi siparişi vererek 15 bin 741 lira gönderdi.
Aradan geçen zamanın ardından siteyle yaptığı yazışmalarda "bilgi vereceğim" şeklinde cevaplar alan A.R.B, siparişi 60 gündür teslim edilmeyince Melikgazi İlçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.
HAKEM HEYETİ KARAR VERDİ
İncelemede tüketici ile şikayet edilen arasında mesafeli satış sözleşmesi olduğu, şikayet edilen firma tarafından yasal sürede ürün tesliminin yapılmadığı belirlenerek tüketicinin şikayetinde haklı olduğuna kanaat getirildi.
Tüketici Hakem Heyetince yapılan değerlendirme sonucu kurutma makinesi için yatırılan 15 bin 741 liranın e-ticaret sitesi tarafından tüketiciye iade edilmesi kararlaştırıldı.
"ÜRÜN TESLİM EDİLMEDİ"
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 30 günde gönderilmesi gereken çamaşır kurutma makinesinin 60 gün sonra bile gönderilmediğini söyledi.
Mağdur A.R.B'nin sürekli e-ticaret sitesine siparişiyle ilgili mesaj attığını ancak bir türlü cevap alamadığını ifade eden Şahin, aradan geçen iki aylık zamanın ardından tüketiciye ürünün kalmadığı ve parasının iade edileceğinin söylendiğini belirtti.
"FAİZDEN MİLYONLAR KAZANIYORLAR"
Bu sürede e-ticaret sitesi tarafından tüketicinin parasının değerlendirildiğini öne süren Şahin, şunları kaydetti:
Hem vergiden kaçırılıyor hem de tüketicinin parası bir şekilde kullanılıyor. 20-25 bin olan bir ürünün fiyatını 5-10 bin lira aşağı düşürüp cazip göstererek ayda 1000 kişiye satsa, aylık 15-20 milyon gibi bir para yapıyor. Bunu 5-6 ay kullanıp faizden milyonlarca lira gelir elde ediyorlar. Daha sonra hakem heyetinin kararına göre parayı iade ediyorlar.