İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partisine tenis kılıfı! ‘Mama Gönül’den şaşırtan ifade
Çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimlerle ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi. Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesinin, Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve firari Emrah Bağdatlı tarafından fuhuş ve uyuşturucu partileri için kullanıldığı ortaya çıktı. 2604 numaralı VIP odadaki partilere genç kızları götürdüğü tespit edilen 'Mama Gönül' lakaplı Gülşah Rojin'in savunması pes dedirtti.
Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci iş adamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın ihaleler ve rüşvet toplantıları yaptığı Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıkmıştı.
161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 11 isme operasyon düzenlenmişti.
11 isimden biri olan fenomen Dilvin Miray Çalkın (33) itirafçı olmuştu. Avukat Melisa Gadiş, Sara Ersoy, Yasmin Yürük, Aybike Acer, Fatma Ergün, Berfin Karayılan, Burcu Esra Büken, Fatma Genç, Hatice Kuzu ve 'Mama Gönül' kod isimli Gülşah Rojin Demir'inde arasında yer aldığı 10 şüpheli tutuklandı.
2604 NUMARALI DAİREDE PARTİ
Sabah'ın haberine göre Çalkın verdiği itiraflarda, Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı, İmamoğlu'nun ekibiyle Raffles'taki 2604 numaralı VIP dairede yaşadıklarını tek tek anlattı.
Savcılık, Çalkın'ın ve ismini verdiği kişilerin söz konusu tarihlerdeki cep telefonu baz kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde baz kayıtlarının eşleştiği görüldü.