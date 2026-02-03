İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partisine tenis kılıfı! ‘Mama Gönül’den şaşırtan ifade

ÖDEMELER MAMA'YA YAPILIYORDU



Çalkın verdiği ifadede, önce Murat Ongun'la birliktelik yaşadığını devamında ise Emrah Bağdatlı'yla Raffles Otel'deki VIP odada birlikte olduklarını anlattı.

Bağdatlı'nın burada dolarları rulo yaparak uyuşturucu kullandığını dile getirirken, diğer mağdur kadınların anlatımlarına göre ise İmamoğlu'nun kasası iş adamı Hüseyin Köksal'ın da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti.

Çalkın ifadelerinde özellikle kendilerini pazarlayan isme dikkat çekmiş ve İmamoğlu'nun A takımının ödemelerini bir kadına verdiğini söyledi.

"ONGUN'A TENİS ÖĞRETİYORDUM" SAVUNMASI



Gözaltına alınan ve tutuklanan isimler arasında en dikkat çeken isim İmamoğlu'nun A takımına fuhuş amacıyla kadınlarla tanıştıran 'Mama Gönül' lakaplı Gülşah Rojin Demir oldu.

İBB ekibinden elde para alarak, gönderdiği kadınlara elden ödeme yaptığı belirtilen Demir'in ise ifadesinde fuhuş suçlamasını reddederek Murat Ongun'a tenis dersi verdiğini onun için bir araya geldiklerini iddia etti.