İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve firari Emrah Bağdatlı'nın Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesini fuhuş ve uyuşturucu partileri için kullandığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun A takımıyla ilgili ifadelerde, Murat Ongun'un Raffles Otel'de toplantılar yaptığı ve bazı buluşmalarda kendisini "doktor" olarak tanıttığı iddia edildi; beyanlar soruşturma dosyasına yansıdı.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 1

CHP'li eski İBB başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci işadamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın ihaleler ve rüşvet toplantıları yaptığı Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıkmıştı.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 2

161 milyar liralık kamu zararı oluşturan İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan isimlerden Hatice Kuzu ve Sara Ersoy'un ifadeleri ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 3

MAMA'YI ÖNCE SEVGİLİSİ SANDILAR

Sabah'ın haberine göre Evinde uyuşturucu katkılı kek ve jelibonlar ele geçirilen Sara Ersoy, ifadesinde Emrah Bağdatlı, Murat Ongun, Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu ve Hüseyin Köksal isimlerinden Köksal'ı tanıdığını ifade etti.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 4

Köksal'ın, İBB'nin A takımına genç kızları götürdüğü saptanan "Mama Gönül" kod adlı Gülşah Rojin Demir'le önce sevgili olduklarını duyduğunu ancak sonradan sevgilisi olmadığını ve gerçekte ne yaptığını öğrendiğini dile getirdi.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 5

Köksal'ın İBB soruşturmasında itirafçı olan şoförü Servet isimli kişiyi de tanıdığını aktaran Ersoy, Zeynep isimli yakın arkadaşı ve onun kuzeni Gülçin ve bir kızla beraber 4 kişinin 2022'de tanınmış bir otelde bir doğum gününe gittiklerini belirtti.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 6

Ersoy şunları söyledi: "Orada 1+1 şeklinde rezidans tarzı bir yerde kutlama yapıldı. İçeri girdiğimde Köksal, şoförü ve otelin CEO'su vardı. Beraberimdeki kızlarla birlikte 11 kız daha vardı. Herkesin bulunduğu odada değil diğer odada yani yatak odasında kokain vardı. Kullanmak isteyenler yatak odasına girip çıkıyordu.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 7

'ÜCRETİ KARŞILIĞINDA BİRLİKTE OLUR'

Hüseyin Köksal'ın odaya girdiğini gördüm ancak kullanıp kullanmadığını görmedim. Bana da teklif ettiler ancak ben kullanmadım. Kutlama devam ederken Rojin yanıma gelerek, 'Hüseyin birlikte olduğunuz kızlardan birini beğenirse ücreti karşılığında birlikte olur' dedi. Ben kabul etmedim.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 8

Sonrasında Zeynep, Gülçin ve Nigar isimli kızlarla birlikte Taksim'de bir mekâna geçtik. Mekânın önündeyken Zeynep isimli kız kriz geçirerek bayıldı.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 9

Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürdük. Kayıtları mevcuttur. Gülçin ve Rojin uyuşturucu kullanırlardı. Birkaç gün sonra Köksal'ın şoförü Servet beni arayarak, Ruffles Otel'e çağırdı. Gittiğimde Hüseyin oradaydı. Bu buluşmada Hüseyin çok konuşmadı. Sonra toplantıları olduğu için ayrıldılar."

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 10

İfadesine ulaşılan bir diğer isim de makyöz Hatice Kuzu (20) oldu. Kuzu, İBB'deki A takımıyla birlikte Kıbrıs'a kumar partilerine gittiği ortaya çıkan Emel Müftüoğlu'nun müşterilerinden biri olduğunu dile getirdi.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 11

Müftüoğlu'nun kendisine, Kıbrıs'ta tatil planından bahsettiğini ve davet ettiğini dile getiren Kuzu, "Otelde 2 gün kaldık. Müftüoğlu'nun arkadaşı Hüseyin Köksal da söz konusu otele tatil için geldi. Kendisiyle orada tanıştım. İstanbul'da da 4-5 defa görüştüm" dedi.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 12

ONGUN BANA KENDİSİNİ 'DOKTOR' OLARAK TANITTI

Zorlu Raffles Otel'deki rezidans dairesinde bir araya geldiklerini dile getiren makyöz Hatice Kuzu, "Yanına gittiğimde genelde toplantı halinde oluyordu.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 13

2 defa Murat Ongun'un toplantıdan ayrıldığını gördüm. Onunla herhangi bir arkadaşlık kurmadım. Toplantı çıkışında Köksal'ı beklediğim sırada Murat Ongun'la şoförünün gelmesini beklediği anda tanıştık. Ongun bana kendisini doktor olarak tanıtmıştı" dedi.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 14

6 ŞÜPHELİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan o isimlerin uyuşturucu sonuçları belli oldu. "Mama" lakaplı Gülşah Rojin Demir, Burcu Esra Büken, Aybike Acer, Sara Ersoy ve Berfin Karayılan'ın testinde kokain pozitif çıktı.

İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı 15

Avukat Melisa Gadiş'in testinde esrar maddesine rastlanırken, Hatice Kuzu, Tuana Saliha İyigör ve Selin Özgeçici'nin test sonuçları negatif çıktı.

