İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı
Çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve firari Emrah Bağdatlı'nın Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesini fuhuş ve uyuşturucu partileri için kullandığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun A takımıyla ilgili ifadelerde, Murat Ongun'un Raffles Otel'de toplantılar yaptığı ve bazı buluşmalarda kendisini "doktor" olarak tanıttığı iddia edildi; beyanlar soruşturma dosyasına yansıdı.
CHP'li eski İBB başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci işadamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın ihaleler ve rüşvet toplantıları yaptığı Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıkmıştı.
161 milyar liralık kamu zararı oluşturan İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan isimlerden Hatice Kuzu ve Sara Ersoy'un ifadeleri ortaya çıktı.
MAMA'YI ÖNCE SEVGİLİSİ SANDILAR
Sabah'ın haberine göre Evinde uyuşturucu katkılı kek ve jelibonlar ele geçirilen Sara Ersoy, ifadesinde Emrah Bağdatlı, Murat Ongun, Fatih Keleş, Murat Gülibrahimoğlu ve Hüseyin Köksal isimlerinden Köksal'ı tanıdığını ifade etti.
Köksal'ın, İBB'nin A takımına genç kızları götürdüğü saptanan "Mama Gönül" kod adlı Gülşah Rojin Demir'le önce sevgili olduklarını duyduğunu ancak sonradan sevgilisi olmadığını ve gerçekte ne yaptığını öğrendiğini dile getirdi.
Köksal'ın İBB soruşturmasında itirafçı olan şoförü Servet isimli kişiyi de tanıdığını aktaran Ersoy, Zeynep isimli yakın arkadaşı ve onun kuzeni Gülçin ve bir kızla beraber 4 kişinin 2022'de tanınmış bir otelde bir doğum gününe gittiklerini belirtti.