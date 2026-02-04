İmamoğlu'nun A takımının fuhuş partileri ifşa oldu! İfadeler ortaya çıktı

Ersoy şunları söyledi: "Orada 1+1 şeklinde rezidans tarzı bir yerde kutlama yapıldı. İçeri girdiğimde Köksal, şoförü ve otelin CEO'su vardı. Beraberimdeki kızlarla birlikte 11 kız daha vardı. Herkesin bulunduğu odada değil diğer odada yani yatak odasında kokain vardı. Kullanmak isteyenler yatak odasına girip çıkıyordu.

'ÜCRETİ KARŞILIĞINDA BİRLİKTE OLUR'



Hüseyin Köksal'ın odaya girdiğini gördüm ancak kullanıp kullanmadığını görmedim. Bana da teklif ettiler ancak ben kullanmadım. Kutlama devam ederken Rojin yanıma gelerek, 'Hüseyin birlikte olduğunuz kızlardan birini beğenirse ücreti karşılığında birlikte olur' dedi. Ben kabul etmedim.

Sonrasında Zeynep, Gülçin ve Nigar isimli kızlarla birlikte Taksim'de bir mekâna geçtik. Mekânın önündeyken Zeynep isimli kız kriz geçirerek bayıldı.

Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürdük. Kayıtları mevcuttur. Gülçin ve Rojin uyuşturucu kullanırlardı. Birkaç gün sonra Köksal'ın şoförü Servet beni arayarak, Ruffles Otel'e çağırdı. Gittiğimde Hüseyin oradaydı. Bu buluşmada Hüseyin çok konuşmadı. Sonra toplantıları olduğu için ayrıldılar."