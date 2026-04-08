Hürmüz Boğazı sadece başlangıç: Küresel ticarette düğüm çözülüyor, işte o gizli kanal planı

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 11:07 Son Güncelleme: 08 Nisan 2026 11:08 ahaber.com.tr - Özel Haber

ABD ve İran arasında varılan iki haftalık tarihi ateşkes anlaşması, Hürmüz Boğazı'nı yeniden dünya gündeminin merkezine taşıdı. Bölgede petrol tankerinin geçişi için geri sayım başlarken, Prof. Dr. Filiz Katman bölgedeki yeni statükoyu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Dünya ekonomisinin kilit noktası olan Hürmüz Boğazı'nda sular bu kez duruluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazın tamamen açılması karşılığında İran ile 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul etmesi bölgede yeni bir dönemin kapısını araladı. HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA DÖNÜM NOKTASI: YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "bu süreçte güvenli geçişlerin İran ordusuyla koordineli şekilde sağlanacağını" belirterek sürecin teknik detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Gözler şimdi bölgeden geçecek ilk petrol tankerine çevrilirken, bu adımın küresel enerji fiyatları üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

ABD'NİN "BARIŞ İÇİN GÜÇ" STRATEJİSİ Bölgedeki askeri hareketliliğin ve stratejik hamlelerin temelinde yatan deniz hukuku mücadelesine A Haber'de dikkat çeken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Filiz Katman, "Aslında biz en başından beri bir harp adası mevzusundan bahsediyorduk. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya koyduğu norm ve hukuk temelli nizamda, deniz hukuku diye adlandırdığımız bir yapı var" ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgedeki varlığını "Barış İçin Güç" doktriniyle açıkladığını belirten Katman, "Güç kullanarak yeni bir statüko oluşturulmaya çalışılıyor. Adaların ön plana çıkmasının sebebi deniz yetki alanları mevzusudur. Adaların kontrolünü eline alabilirse hem İran'a karşı olası bir operasyonda etki meydana getirebilir hem de stratejik üstünlük sağlayabilir" sözleriyle Amerika'nın bölgedeki oyun planını aktardı.