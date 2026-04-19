Hatay’da mide bulandıran skandal: Kötü koku kaçak imalathaneyi ele verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Hatay'da bir evden yükselen kötü kokular mide bulandıran skandalı gün yüzüne çıkardı. Zabıta ekiplerinin denetimiyle ortaya çıkan kaçak imalathanede insan sağlığının hiçe sayıldığı şartlarda lokum ve cezerye üretildiği belirlendi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edilirken, işletmeye ağır yaptırımlar uygulandı.

Hatay’da mide bulandıran skandal: Kötü koku kaçak imalathaneyi ele verdi 1

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri, rutin görevleri sırasında bir evden yayılan ağır kokuları fark ederek inceleme başlattı. Kötü kokunun izini süren ekipler, girdikleri adresin kaçak bir lokum ve cezerye imalathanesine dönüştürüldüğünü saptadı.

Hatay’da mide bulandıran skandal: Kötü koku kaçak imalathaneyi ele verdi 2

Hiçbir yasal izni bulunmayan imalathanedeki hijyen dışı koşullar ekipleri dahi şaşkına çevirdi. Mide bulandıran şartlarda üretilen tonlarca tatlı imha edilmek üzere ekiplerce alıkonulurken, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayına arka planı ise adeta "pes" dedirtti.

Hatay’da mide bulandıran skandal: Kötü koku kaçak imalathaneyi ele verdi 3

KAÇAK İMALATHANEDE LOKUM VE CEZERYE ÜRETİMİ

Kırıkhan'da devam eden yıkım kararları kapsamındaki tahliye tebligatları yürütüldüğü sırada bir konuttan gelen yoğun kokular şüphe uyandırdı. Zabıta ekiplerinin talebi üzerine girilen evin tamamen kaçak bir üretim tesisine çevrildiği anlaşıldı.

Hatay’da mide bulandıran skandal: Kötü koku kaçak imalathaneyi ele verdi 4

Yasal denetimlerden kaçırılarak merdiven altı üretim yapılan mekanda lokum ve cezeryelerin sağlıksız ortamda paketlenerek satışa hazırlandığı görüldü.

Hatay’da mide bulandıran skandal: Kötü koku kaçak imalathaneyi ele verdi 5

İNSAN SAĞLIĞINI HİÇE SAYDILAR

Yapılan detaylı incelemelerde imalathanenin herhangi bir resmi ruhsatının bulunmadığı ve hiçbir hijyen standardına uyulmadığı tescillendi. İnsan sağlığını ciddi şekilde riske atan bu üretim şartlarının belirlenmesinin ardından ekipler düğmeye bastı.

Hatay’da mide bulandıran skandal: Kötü koku kaçak imalathaneyi ele verdi 6

Operasyon kapsamında sağlıksız ortamlarda üretilen bütün şekerleme grupları imha edildi ve işletmeye en üst sınırdan idari para cezası uygulandı. Faaliyetlerine derhal son verilen kaçak imalathane mühürlenerek kapatıldı.

Hatay’da mide bulandıran skandal: Kötü koku kaçak imalathaneyi ele verdi 7

Editör Notu: Gıda güvenliği toplum sağlığının temel taşıdır. Merdiven altı üretimle mücadelede en büyük güç ise vatandaşın farkındalığıdır. Çevrenizde şüpheli kokuların yayıldığı veya hijyen standartlarının ihlal edildiği işletmeleri lütfen yerel yönetimlerin Alo 174 Gıda Hattı' veya Zabıta birimlerine bildirmekten çekinmeyin. Sağlığınız ihmale gelmeyecek kadar değerlidir.

