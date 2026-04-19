Hatay’da mide bulandıran skandal: Kötü koku kaçak imalathaneyi ele verdi

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 10:10 Son Güncelleme: 19 Nisan 2026 10:26 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Hatay'da bir evden yükselen kötü kokular mide bulandıran skandalı gün yüzüne çıkardı. Zabıta ekiplerinin denetimiyle ortaya çıkan kaçak imalathanede insan sağlığının hiçe sayıldığı şartlarda lokum ve cezerye üretildiği belirlendi. Halk sağlığını tehdit eden ürünler imha edilirken, işletmeye ağır yaptırımlar uygulandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri, rutin görevleri sırasında bir evden yayılan ağır kokuları fark ederek inceleme başlattı. Kötü kokunun izini süren ekipler, girdikleri adresin kaçak bir lokum ve cezerye imalathanesine dönüştürüldüğünü saptadı.

Hiçbir yasal izni bulunmayan imalathanedeki hijyen dışı koşullar ekipleri dahi şaşkına çevirdi. Mide bulandıran şartlarda üretilen tonlarca tatlı imha edilmek üzere ekiplerce alıkonulurken, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayına arka planı ise adeta "pes" dedirtti.

KAÇAK İMALATHANEDE LOKUM VE CEZERYE ÜRETİMİ Kırıkhan'da devam eden yıkım kararları kapsamındaki tahliye tebligatları yürütüldüğü sırada bir konuttan gelen yoğun kokular şüphe uyandırdı. Zabıta ekiplerinin talebi üzerine girilen evin tamamen kaçak bir üretim tesisine çevrildiği anlaşıldı.

Yasal denetimlerden kaçırılarak merdiven altı üretim yapılan mekanda lokum ve cezeryelerin sağlıksız ortamda paketlenerek satışa hazırlandığı görüldü.