CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Hatay'da aile boyu vurgun! Evden çıkanlar şoke etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Hatay'da ortaya çıkan hırsızlık olayı pes dedirtti. Anne, baba ve kızlarından oluşan bir ailenin, 3 ay içerisinde farklı tarihlerde gittikleri 3 ayrı mağazadan toplam 1 milyon 200 bin TL değerinde soygun gerçekleştirdi. Mağazalardan el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi hatta ruj bile çalan ailenin o anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi! İşte detaylar…

Hatay'da aile boyu vurgun! Evden çıkanlar şoke etti 1

İskenderun ilçesinde yaşanan ilginç olayda; Gratis'e ait 3 farklı mağazadan 3 ay içerisinde farklı zamanda yaşanan hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını izlediler.

Hatay'da aile boyu vurgun! Evden çıkanlar şoke etti 2

Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptıklarını tespit ettiler. Durumun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle paylaşılması üzerine polis ekipleri şahısların A.K., E.K. ve E.S.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

HATAY'DA AİLE BOYU VURGUN!
Hatay'da aile boyu vurgun! Evden çıkanlar şoke etti 3

Şahısların; anne, baba ve kızları olduğu anlaşıldı ve göz altına alındılar. Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi.

Hatay'da aile boyu vurgun! Evden çıkanlar şoke etti 4

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi.

Hatay'da aile boyu vurgun! Evden çıkanlar şoke etti 5

Şüphelilerden çiftin çocuğu olan E.S.D., yapılan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; anne ve baba olan A.K. ike E.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.