Hatay'da aile boyu vurgun! Evden çıkanlar şoke etti

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2026 11:30 Son Güncelleme: 17 Şubat 2026 11:34 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Hatay'da ortaya çıkan hırsızlık olayı pes dedirtti. Anne, baba ve kızlarından oluşan bir ailenin, 3 ay içerisinde farklı tarihlerde gittikleri 3 ayrı mağazadan toplam 1 milyon 200 bin TL değerinde soygun gerçekleştirdi. Mağazalardan el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi hatta ruj bile çalan ailenin o anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi! İşte detaylar…

İskenderun ilçesinde yaşanan ilginç olayda; Gratis'e ait 3 farklı mağazadan 3 ay içerisinde farklı zamanda yaşanan hırsızlıklardan şüphelenen mağaza çalışanları güvenlik kameralarını izlediler.

Görüntüleri izleyen mağaza personelleri, 3 şahsın farklı farklı zamanlarda mağazadan hırsızlık yaptıklarını tespit ettiler. Durumun İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle paylaşılması üzerine polis ekipleri şahısların A.K., E.K. ve E.S.D. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. HATAY'DA AİLE BOYU VURGUN!

Şahısların; anne, baba ve kızları olduğu anlaşıldı ve göz altına alındılar. Mağazaya dadanan ve 3 aylık süreçte yapılan hırsızlık anları kameraya yansırken şahısların toplamda 1 milyon 200 bin TL'lik ürün çaldığı tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri suça konu kozmetik ürünleri ele geçirildi.