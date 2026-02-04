Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda terfi kararı Resmi Gazete'de
Adli ve idari yargıda görev yapan yüzlerce hakim ve savcıyı yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2019 yılından 2025 yılı Ağustos dönemine kadar uzanan geniş bir zaman dilimini kapsayan terfi incelemelerini tamamladı. Yeniden inceleme ve itiraz taleplerinin ardından şekillenen son listelerle birlikte, yargı mensuplarının derece yükselmeleri ve terfi durumları resmiyet kazandı. İşte ayrıntılar...
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından 2019-2025 yılları arasında adli yargı hakimleri, cumhuriyet savcıları ve savcıların belirtilen dönemlerde görev sürelerinin bitmesi ve terfi incelemelerine tabi tutularak yükselmelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; "2019 Nisan, 2001 Ağustos ve Aralık, 2002 Nisan, Ağustos, Aralık, 2023 Nisan Ağustos ve Aralık, 2024 Nisan, Ağustos ve Aralık dönemleri sonuna kadar sürelerini bitirecek esas ve ek defterlerinde terfi incelemesine tabi olan ve defterdeki yükselmelerine ilişkin kararlara karşı yeniden inceleme ve itiraz üzerine 31.12.2025 tarihine kadar defterlerinde değişiklik yapılmasına karar verilen adli yargı Hakimleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerine ait defterler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 29'uncu maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir." ifadeleri yer aldı.
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararları...
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararları...
İşte Resmi Gazete'de yayımlanan HSK kararları...