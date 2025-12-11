Viral Galeri Viral Tıkla Güllü’nün ölümünde ses kayıtları çözüldü! Tuğyan'ın gözaltı öncesi mesajlaşmaları ortaya çıktı

Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken, yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşti. Tuğyan'ın Güllü'yü 'Seni atacağım şimdi' diyerek aşağıya ittiği ve ardından 'Hadi görüşürüz bay bay' dediği ortaya çıktı. Öte yandan Güllü'nün kızı Tuğyan adliyeye sevk edildi. Ayrıca Güllü'nün kızı ve arkadaşının avukatı yaptığı açıklamada, 'Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece'den Yalova'ya gelecek paraları yoktu' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:56
"Güllü" adıyla tanınan sanatçı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, Güllü'nün kızı Gülter ile olay sırasında aynı odada bulunan arkadaşı Ulu'nun ifadeleri alınmıştı.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDEKİ SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!
Güllü'nün şüpheli ölüm dosyası, yapılan araştırma sonucunda cinayet soruşturmasına dönüştü.

Güllü'nün evindeki güvenlik kamerası görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümlenmesi ve ayrıştırılması için TÜBİTAK'a gönderilen kayıtlarda dehşet ortaya çıktı.

İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi.

