Güllü’nün ölümünde ses kayıtları çözüldü! Tuğyan'ın gözaltı öncesi mesajlaşmaları ortaya çıktı
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanırken, yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün kızı Tuğyan ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, valizlerle yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın cinayet olduğu şüphesi, ses kayıtlarında yapılan incelemeyle netleşti. Tuğyan'ın Güllü'yü 'Seni atacağım şimdi' diyerek aşağıya ittiği ve ardından 'Hadi görüşürüz bay bay' dediği ortaya çıktı. Öte yandan Güllü'nün kızı Tuğyan adliyeye sevk edildi. Ayrıca Güllü'nün kızı ve arkadaşının avukatı yaptığı açıklamada, 'Bırakın yurt dışını, Büyükçekmece'den Yalova'ya gelecek paraları yoktu' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:56