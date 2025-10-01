Güllü’nün kızı annesinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdi

Şarkıcı Güllü’nün annesi, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Güllü’nün kızı, annesinin başında sinir krizi geçirdi. Yeni görüntüler ortaya çıktı ve o anların yürek burkan detayları gün yüzüne çıktı. Olayın ardından yakınları ve sağlık ekipleri genç kadına müdahale etti.

