Güllü’nün kızı annesinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdi

Giriş: 01.10.2025 11:13
Şarkıcı Güllü’nün annesi, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Güllü’nün kızı, annesinin başında sinir krizi geçirdi. Yeni görüntüler ortaya çıktı ve o anların yürek burkan detayları gün yüzüne çıktı. Olayın ardından yakınları ve sağlık ekipleri genç kadına müdahale etti.
