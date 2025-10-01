01 Ekim 2025, Çarşamba
Güllü’nün kızı annesinin ölümü sonrası sinir krizi geçirdi
Şarkıcı Güllü’nün annesi, pencereden düşerek hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Güllü’nün kızı, annesinin başında sinir krizi geçirdi. Yeni görüntüler ortaya çıktı ve o anların yürek burkan detayları gün yüzüne çıktı. Olayın ardından yakınları ve sağlık ekipleri genç kadına müdahale etti.