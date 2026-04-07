Gram altında suni yükseliş riski: Adnan Kapukaya uyardı, ani satışlar başlayabilir

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2026 12:26 ahaber.com.tr - Özel Haber

Trump'ın açıklamaları piyasaları sarsarken, gram altında 7 bin TL direnç, 6 bin 500 TL destek seviyesi olarak izleniyor. Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, suni bir yükseliş yaşanması durumunda nakit ihtiyacı olanların ani satışa yönelebileceğini belirtti.

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla dalgalanırken, altın fiyatlarının dar bir bant aralığına sıkıştığı belirtiliyor. A Haber canlı yayınında son gelişmelerin nabzını tutan Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, petrole endeksli hareketleri ve yatırımcıları bekleyen muhtemel senaryoları bir bir sıraladı. ALTIN PİYASALARINDA TRUMP RÜZGARI

PİYASALAR TRUMP'IN GELGİTLERİYLE SARSILIYOR Piyasalardaki genel havayı ve işlem hacimlerini değerlendiren Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, "Gram altında şu an 6 bin 800 satış, 6 bin 700 alış seviyelerinde dar bir marj var. Sabah saatlerinde fiyatlar biraz gerilese de şu an hafif bir yükseliş söz konusu. Piyasa tamamen Trump'ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda ve bu belirsizliğin gece boyu sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA 7 BİN TL SINIRI Teknik seviyelere dair önemli ipuçları veren Kapukaya, "Gram altında yukarı yönlü hareketlerde 7 bin TL seviyesi oldukça ağır ve dirençli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 6 bin 500 TL seviyesi güçlü bir destek konumunda. Yarın sabah itibarıyla tablonun çok daha farklı bir noktaya evrildiğini görebiliriz" sözleriyle yatırımcıları uyardı.

"NAKİT İHTİYACI OLANLAR ANİ SATIŞA YÖNELEBİLİR" Altın piyasasının dünya petrol endeksine kilitlendiğini vurgulayan Kapukaya, "Petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş emtia piyasalarında ciddi bir korku iklimi yaşatıyor. Petrolün en ufak bir geri çekilmesinde altın destek buluyor. Eğer beklenen barış haberleri gelirse piyasada suni bir yükseliş yaşanacaktır. Bu noktada ellerinde yoğun altın tutanlar nakit ihtiyacı nedeniyle ani satışa yönelebilir" şeklinde konuştu.