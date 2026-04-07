Gram altında suni yükseliş riski: Adnan Kapukaya uyardı, ani satışlar başlayabilir

ahaber.com.tr - Özel Haber

Trump'ın açıklamaları piyasaları sarsarken, gram altında 7 bin TL direnç, 6 bin 500 TL destek seviyesi olarak izleniyor. Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, suni bir yükseliş yaşanması durumunda nakit ihtiyacı olanların ani satışa yönelebileceğini belirtti.

Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla dalgalanırken, altın fiyatlarının dar bir bant aralığına sıkıştığı belirtiliyor. A Haber canlı yayınında son gelişmelerin nabzını tutan Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, petrole endeksli hareketleri ve yatırımcıları bekleyen muhtemel senaryoları bir bir sıraladı.

PİYASALAR TRUMP'IN GELGİTLERİYLE SARSILIYOR

Piyasalardaki genel havayı ve işlem hacimlerini değerlendiren Altın Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, "Gram altında şu an 6 bin 800 satış, 6 bin 700 alış seviyelerinde dar bir marj var. Sabah saatlerinde fiyatlar biraz gerilese de şu an hafif bir yükseliş söz konusu. Piyasa tamamen Trump'ın açıklamalarına kilitlenmiş durumda ve bu belirsizliğin gece boyu sürmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA 7 BİN TL SINIRI

Teknik seviyelere dair önemli ipuçları veren Kapukaya, "Gram altında yukarı yönlü hareketlerde 7 bin TL seviyesi oldukça ağır ve dirençli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise 6 bin 500 TL seviyesi güçlü bir destek konumunda. Yarın sabah itibarıyla tablonun çok daha farklı bir noktaya evrildiğini görebiliriz" sözleriyle yatırımcıları uyardı.

"NAKİT İHTİYACI OLANLAR ANİ SATIŞA YÖNELEBİLİR"

Altın piyasasının dünya petrol endeksine kilitlendiğini vurgulayan Kapukaya, "Petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş emtia piyasalarında ciddi bir korku iklimi yaşatıyor. Petrolün en ufak bir geri çekilmesinde altın destek buluyor. Eğer beklenen barış haberleri gelirse piyasada suni bir yükseliş yaşanacaktır. Bu noktada ellerinde yoğun altın tutanlar nakit ihtiyacı nedeniyle ani satışa yönelebilir" şeklinde konuştu.

TABAN NOKTASI HANGİ SEVİYE?

Dünya genelindeki nakit ihtiyacının altın fiyatları üzerindeki baskısına değinen Kapukaya, "İnsanlar gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçları için ellerindeki altını nakde çevirmek zorunda kalacaklar. Şu anki tabloda petrol fiyatlarındaki artış en çok Rusya'nın lehine işliyor. Yarın için gram altında 6.600 TL seviyeleri ise önemli bir taban noktası olarak izlenmeli" ifadeleriyle değerlendirmelerini sonlandırdı.

KISA KISA: GRAM ALTINDA BEKLENTİLER

1. Gram altında 7 bin TL seviyesi neden önemli? Uzmanlara göre 7 bin TL seviyesi psikolojik ve teknik bir direnç noktasıdır. Bu seviyenin aşılması yeni bir ivme kazandırabilir ancak bu noktada yaşanacak bir kar satışı fiyatları tekrar dengeleyebilir.

2. Petrol fiyatları altın fiyatlarını nasıl etkiliyor? Petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş küresel piyasalarda bir "korku iklimi" ve maliyet artışına yol açıyor. Petrol fiyatlarında yaşanacak olası bir geri çekilme veya barış haberleri altın piyasasında destek bulmasına veya "suni bir yükseliş" sonrası kar satışlarına neden olabilir.

3. Gram altında 6.500 TL seviyesi ne anlama geliyor? 6.500 TL seviyesi piyasadaki düşüş eğilimlerinde fiyatın tutunmasının beklendiği "güçlü destek" veya "taban noktası" olarak görülmektedir. Bu seviyenin altındaki hareketler yatırımcılar tarafından yakından izlenmelidir.

4. Trump'ın açıklamaları altın piyasasını neden dalgalandırıyor? ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve dış politikaya dair gelgitli açıklamaları küresel belirsizliği artırmaktadır. Bu durum yatırımcıların güvenli liman arayışını tetikleyerek altın fiyatlarında dar bant aralığında sert hareketlere yol açmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Bu haberde yer alan bilgiler, piyasa uzmanlarının analizleri ve teknik verilere dayanmaktadır. Burada yer alan görüşler ve rakamsal tahminler yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce SPK lisanslı profesyonel danışmanlardan destek almanız önerilir.

