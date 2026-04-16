Gram altın için geri sayım başladı: Faruk Erdem kritik rakamı açıkladı
Altın fiyatlarında 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yukarı yönlü tırmanış devam ediyor. Gram altının 7 bin TL sınırına yaklaştığını belirten Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, iyimserliğin sürmesi halinde yükselişin devam edeceğini vurguladı. Ons altın hakkında da konuşan Erdem, "Yeniden 5 bin dolara doğru bir hareket gösteriyor" dedi.
Küresel piyasalarda altın ve enerji fiyatları gündemdeki yerini koruyor. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin gölgesinde şekillenen ekonomik veriler yatırımcıların odağında. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 16 Nisan 2026 tarihli A Haber canlı yayınında gram altın, ons altın ve petrol fiyatlarını değerlendirdi.
"PİYASALAR BARIŞ UMUDUNU FİYATLIYOR"
Müzakere süreçlerinin etkisini yorumlayan Faruk Erdem, barış konusunda temkinli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Müzakerelerin barışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı çok da belirli değil. Hatta ben orada çok da iyimser değilim ama piyasalar her haberi iyimser olarak algılamak istiyor."
Görüşmelerin devam etmesinin piyasalara nefes aldırdığını söyleyen Erdem, "Bu iki haftalık ateşkesin uzatılma ihtimalinin de olması piyasaları biraz rahatlattı" sözleriyle mevcut atmosferi aktardı.
ONS ALTIN 5 BİN DOLAR SINIRINA DAYANDI
Altın fiyatlarındaki yükseliş grafiğine dikkat çeken Erdem, rallinin devam edebileceğini şu sözlerle vurguladı:
"Altın bu noktada enflasyon riskinin azalmasıyla birlikte yukarı doğru hareketlendi. Bu işler biraz rayına oturursa bir ralli olabileceği şeklinde. Yeniden 5 bin dolara doğru bir hareket gösteriyor."
Gram altının da benzer bir ivmeyle 7 bin lira sınırına yaklaştığını belirten Erdem, iyimserliğin sürmesi halinde yükselişin devam edeceği öngörüsünü dile getirdi.
PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON RİSKİ
Enerji maliyetlerinin altın üzerindeki baskısına değinen Erdem, petrol fiyatlarına dair şu tahminlerde bulundu:
- "Petrol düştüğü sürece altın yükselecek ama petrolde şu anda iyimser senaryolar bile bu etkinin iki yıl süreceğini gösteriyor."
- "En iyimser senaryoda petrolün düşebileceği yer 75 dolar deniliyor... Bence petrol 80 dolarla 100 dolar arasında kalacak gibi görünüyor."
Dünyanın yüksek enerji maliyetleri nedeniyle enflasyonist riski bir süre daha taşıyacağını vurgulayan Erdem, bu durumun altın fiyatlarını doğrudan etkileyeceğini de sözlerine ekledi.