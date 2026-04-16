Küresel piyasalarda altın ve enerji fiyatları gündemdeki yerini koruyor. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin gölgesinde şekillenen ekonomik veriler yatırımcıların odağında. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 16 Nisan 2026 tarihli A Haber canlı yayınında gram altın, ons altın ve petrol fiyatlarını değerlendirdi.

"PİYASALAR BARIŞ UMUDUNU FİYATLIYOR"

Müzakere süreçlerinin etkisini yorumlayan Faruk Erdem, barış konusunda temkinli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Müzakerelerin barışla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı çok da belirli değil. Hatta ben orada çok da iyimser değilim ama piyasalar her haberi iyimser olarak algılamak istiyor."

Görüşmelerin devam etmesinin piyasalara nefes aldırdığını söyleyen Erdem, "Bu iki haftalık ateşkesin uzatılma ihtimalinin de olması piyasaları biraz rahatlattı" sözleriyle mevcut atmosferi aktardı.