Görele’de ikinci taciz skandalı! CHP’de utanç kalkanı

Yargılama sonucu Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 Eylül 2025 tarihinde açıkladığı kararda sanığın "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçunu işlediğine hükmetti. Mahkeme, sanık hakkında 2 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra takdiri indirim uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü.

PARTİDE GÖREVİNE DEVAM EDİYOR



Semin Aydın'ın, Cumhuriyet Halk Partisi bünyesindeki Giresun İl Genel Meclisi üyeliğine devam ettiği; mahkûmiyet kararına rağmen CHP tarafından herhangi bir ihraç işlemi yapılmadığı öğrenildi.

CHP'Lİ VEKİLİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ



CHP'nin Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, 14 Aralık 2025'te "cinsel taciz olaylarında suçluların hak ettiği cezayı almadığından" şikayet etmişti.

Bu konuşmasından 2 ay sonra kız çocuğuna tacizden gözaltına alınınan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye destek için adliyeye koştu. Gezmiş, belediyede Semin Aydın'ın başrolünde olduğu taciz olayında ise kendisinden yardım isteyen mağduru sosyal medyada engelledi.