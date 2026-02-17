Görele’de ikinci taciz skandalı! CHP’de utanç kalkanı
CHP'de taciz skandalları bitmiyor. Giresun Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede'nin belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği gündeme bomba gibi düşmüştü. CHP Giresun İl Genel Meclis Üyesi Semin Aydın'ın da evli kadına cinsel saldırıdan 2 yıl ceza aldığı öğrenildi. Soruşturma geçiren Aydın'ın kefilinin ise tacizden tutuklu Başkan Hasbi Dede olduğu ortaya çıktı.
Giresun'un Görele ilçesi Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlaması kapsamında tutuklanmasının yankıları sürerken, Görele'de yine bir taciz skandalı patlak verdi.
CHP Giresun İl Genel Meclisi üyesi Semin Aydın'ın, Görele ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk annesi H.D.'ye sarkıntılık ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.
ARABADA YAŞANDI
Sabah'ın haberine göre CHP Giresun İl Genel Meclisi üyesi Semin Aydın, 2024 yılında Görele'de yaşayan evli ve 3 çocuk annesi 31 yaşındaki H.D.'ye iddiaya göre arabada tacizde bulundu.
Alkollü olan Semin Aydın'ın, mağdur kadının kocasının restoranına gittiği, "Alkollüyüm, araç kullanamıyorum, eşin H.D. aracımla beni eve bırakabilir mi?" dediği, kadının da Semin Aydın'ı aracıyla eve bıraktığı ve bu sırada tacize uğradığı ortaya çıktı.
Semin Aydın'ın araçta kadının bacaklarına dokunup göğsüne kafasını koyduğu ve "Seni seviyorum" dediği öne sürüldü. Kadının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Aydın hakkında dava açıldı.