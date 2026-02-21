Gökyüzünde ay-yıldız damgası! Bayraktar Akıncı hedefi tam isabetle vurdu
Bayraktar Akıncı TİHA, milli EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile yaptığı testte gökyüzündeki hedef İHA'yı başarıyla imha etti. Çorlu'dan kalkıp Sinop açıklarında gerçekleştirilen atış, TİHA'nın çok yönlü operasyonel gücünü ve farklı mühimmat entegrasyonlarındaki başarısını bir kez daha gösterdi.
Bayraktar Akıncı TİHA operasyonel yeteneklerini geliştirmeye ve farklı mühimmat entegrasyonlarını her geçen gün artırmaya devam ediyor.
Daha önce Kemankeş 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile başarılı hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, bu kez Roketsan tarafından geliştirilen EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile benzer bir başarıya imza attı.
ÇORLU'DAN KALKTI, HEDEFİ SİNOP'TA VURDU
Test faaliyeti kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden kalkış yapan Bayraktar Akıncı, Karadeniz üzerindeki test sahasına intikal etti
Sinop açıklarında icra edilen testte yerden havalanan hedef İHA, Taarruzi İnsansız Hava Aracından ateşlenen Eren mühimmatı tarafından gökyüzünde başarıyla etkisiz hale getirildi.
Hedefin imha edilmesiyle sonuçlanan başarılı atışın ardından milli TİHA, planlanan rotayı takip ederek Çorlu'ya geri döndü.