Giray Altınok'tan yeni imaj: Yasemin Yürük'ün paylaşımı dikkat çekti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Prens dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok, yeni imajıyla konuşuluyor. Radikal bir kararla sakal bırakarak bambaşka bir görünüme ulaşan başarılı oyuncunun son hali ise Yasemin Yürük'ün paylaşımıyla ortaya çıktı.

Hem kalemiyle hem de hayat verdiği karakterlerle son dönemin en parlayan yıldızlarından biri olan Giray Altınok, yeni imajıyla adından söz ettirdi. "Prens" dizisiyle gönüllerde taht kuran ünlü komedyen, yeni projesi için büründüğü imajıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Sunuculuğunu üstlendiği The Traitors Türkiye programının tanıtım gecesinde boy gösteren Altınok, davetlileri ve hayranlarını şaşkına çevirdi. Uzattığı sakallarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü ismin bu hali, eski Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük'ün paylaşımıyla kısa sürede viral oldu.

"PRENS" GİTTİ, BAMBAŞKA BİRİ GELDİ!

Özellikle "Prens" karakterindeki ikonik görüntüsüne alışık olan takipçileri, Altınok'u ilk bakışta tanımakta güçlük çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise bu değişim karşısında sessiz kalmadı.

Kısa sürede binlerce yorum alan yeni imaj için adeta bir tartışma platformu oluştu:

Beğenenler: "Çok daha karizmatik olmuş", "Bu tarz yakışmış", "Böyle de bir havası var" yorumlarıyla destek verdi.

Eski Halini Özleyenler: "Hiç olmamış", "Eski hali çok daha karakteristikti", "Tanıyamadım, nerede o eski Giray?" diyerek eleştirilerini dile getirdi.

Hem projeleriyle hem de stiliyle adından söz ettirmeye devam eden Giray Altınok'un bu yeni tarzının kalıcı olup olmayacağı ise merak konusu.

Giray Altınok Kimdir ve Nerelidir?

1983 yılında dünyaya gelen Giray Altınok, aslen Tokat Erbaa doğumludur. Eğitim hayatını Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlayan Altınok, oyunculuk dünyasına ilk adımını 2011 yılında atmıştır.

Giray Altınok Hangi Projelerle Tanınıyor?

Televizyon ve dijital platformların aranan yüzü olan Altınok, özellikle şu projelerle geniş kitlelere ulaştı:

Prens: Hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstlendiği bu diziyle dijital dünyada fenomen haline geldi.

Güldür Güldür Show: Ekranların sevilen komedi programında sergilediği performansla televizyon izleyicisinin kalbini kazandı.

Giray Altınok Evli mi? Eşi Kim?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim, 2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile dünya evine girdi. İstanbul İstinye'de gerçekleşen romantik bir kır düğünüyle hayatlarını birleştiren çift, sanat dünyasının örnek ikilileri arasında gösteriliyor.

Giray Altınok'un Çocuğu Var mı?

Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, 21 Eylül 2024 tarihinde ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. İkili, dünyaya gelen oğullarına Emir ismini verdi.

