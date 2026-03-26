Giray Altınok'tan yeni imaj: Yasemin Yürük'ün paylaşımı dikkat çekti

Hem kalemiyle hem de hayat verdiği karakterlerle son dönemin en parlayan yıldızlarından biri olan Giray Altınok, yeni imajıyla adından söz ettirdi. "Prens" dizisiyle gönüllerde taht kuran ünlü komedyen, yeni projesi için büründüğü imajıyla magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Sunuculuğunu üstlendiği The Traitors Türkiye programının tanıtım gecesinde boy gösteren Altınok, davetlileri ve hayranlarını şaşkına çevirdi. Uzattığı sakallarıyla bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü ismin bu hali, eski Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük'ün paylaşımıyla kısa sürede viral oldu.

Özellikle "Prens" karakterindeki ikonik görüntüsüne alışık olan takipçileri, Altınok'u ilk bakışta tanımakta güçlük çekti. Sosyal medya kullanıcıları ise bu değişim karşısında sessiz kalmadı.

Kısa sürede binlerce yorum alan yeni imaj için adeta bir tartışma platformu oluştu:

Beğenenler: "Çok daha karizmatik olmuş", "Bu tarz yakışmış", "Böyle de bir havası var" yorumlarıyla destek verdi.

Eski Halini Özleyenler: "Hiç olmamış", "Eski hali çok daha karakteristikti", "Tanıyamadım, nerede o eski Giray?" diyerek eleştirilerini dile getirdi.