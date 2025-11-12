Viral Galeri Viral Tıkla Futbolda bahis skandalı! Interpol devrede | 50 milyonluk hakem

Hakemlerin ardından futbolcuların da isimlerinin gündeme gelmesiyle bahis skandalı büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, soruşturmayı derinleştirmek için Interpol aracılığıyla yurt dışı merkezli beş bahis şirketinden bilgi talep ettiği öğrenildi. MASAK raporlarında ise bazı hakemlerin mali profilleriyle uyuşmayan milyonlarca liralık para hareketleri ve bahis sitelerinde yapılan işlem yoğunluğu dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.11.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 06:57
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı. TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararla Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e 2 hafta ara verildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile görüşmelere başlandığı aktarıldı.

Açıklamada, sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemlerinin, ilgili kurumlardan gelecek cevap evrakları ile değerlendirileceği belirtildi.

INTERPOL DEVREDE!

Sabah'ın haberine göre Kulüplerden yaşananlar hakkında ardı ardına açıklamalar gelirken, sürecin teknik adamlar, kulüp başkanları ve menajerler ile devam edeceği ön görülüyor.

