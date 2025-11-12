Futbolda bahis skandalı! Interpol devrede | 50 milyonluk hakem
Hakemlerin ardından futbolcuların da isimlerinin gündeme gelmesiyle bahis skandalı büyüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, soruşturmayı derinleştirmek için Interpol aracılığıyla yurt dışı merkezli beş bahis şirketinden bilgi talep ettiği öğrenildi. MASAK raporlarında ise bazı hakemlerin mali profilleriyle uyuşmayan milyonlarca liralık para hareketleri ve bahis sitelerinde yapılan işlem yoğunluğu dikkat çekti.
