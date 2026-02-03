Fenerbahçe'de Kante defteri kapandı! İşte nedeni
Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için yoğun çaba harcadığı N'Golo Kante transferi sonuçsuz kaldı. Sarı-lacivertli kulübün, transferde takas unsuru olarak kullanmayı planladığı Youssef En-Nesyri'nin de takımda kalmasına karar verildi.
Trendyol Süper Lig'in 20 haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Ara transferde kadrosunu Guendouzi, Sidiki Cherif, Mert Günok ve Musaba ile güçlendiren sarı-lacivertliler, N'Golo Kante için de yoğun mesai harcıyordu.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Transferin tamamlanması için sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları Suudi Arabistan'a gitmiş ve oyuncu sağlık kontrolünden geçirilmişti.
TRANSFER İPTAL OLDU
A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği N'Golo Kante'nin transferi iptal oldu.
İŞTE NEDENİ!
Haberde, transferin iki kulübün de evrakları sisteme zamanında yükleyememesinden ötürü iptal olduğu ifade edildi.