Fenerbahçe'de Kante defteri kapandı! İşte nedeni

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 13:39 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için yoğun çaba harcadığı N'Golo Kante transferi sonuçsuz kaldı. Sarı-lacivertli kulübün, transferde takas unsuru olarak kullanmayı planladığı Youssef En-Nesyri'nin de takımda kalmasına karar verildi.

Trendyol Süper Lig'in 20 haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Ara transferde kadrosunu Guendouzi, Sidiki Cherif, Mert Günok ve Musaba ile güçlendiren sarı-lacivertliler, N'Golo Kante için de yoğun mesai harcıyordu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ Transferin tamamlanması için sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları Suudi Arabistan'a gitmiş ve oyuncu sağlık kontrolünden geçirilmişti.

TRANSFER İPTAL OLDU A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği N'Golo Kante'nin transferi iptal oldu.