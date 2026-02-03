CANLI YAYIN
Fenerbahçe'de Kante defteri kapandı! İşte nedeni

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için yoğun çaba harcadığı N'Golo Kante transferi sonuçsuz kaldı. Sarı-lacivertli kulübün, transferde takas unsuru olarak kullanmayı planladığı Youssef En-Nesyri'nin de takımda kalmasına karar verildi.

Trendyol Süper Lig'in 20 haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Ara transferde kadrosunu Guendouzi, Sidiki Cherif, Mert Günok ve Musaba ile güçlendiren sarı-lacivertliler, N'Golo Kante için de yoğun mesai harcıyordu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Transferin tamamlanması için sarı-lacivertli yönetici Ertan Torunoğulları Suudi Arabistan'a gitmiş ve oyuncu sağlık kontrolünden geçirilmişti.

TRANSFER İPTAL OLDU

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği N'Golo Kante'nin transferi iptal oldu.

İŞTE NEDENİ!

Haberde, transferin iki kulübün de evrakları sisteme zamanında yükleyememesinden ötürü iptal olduğu ifade edildi.

EN-NESYRI TAKIMDA KALDI

Suudi Pro Liginden talep edilen ek süre kabul görmedi. Bu gelişme sonrasında Kante takımında, Youssef En Nesyri de Fenerbahçe'de kaldı.

TAKIMLA VEDALAŞMIŞTI

Dün oynanan Kocaelispor deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkan Faslı golcü, mücadelenin ardından takım arkadaşlarıyla vedalaşmıştı.

"ŞUAN BİR SORUN YOK" DENMİŞTİ

Kocaelispor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yöneticisi Ali Gürbüz, "3 transferimiz olmuştu. Zamanımız az. Diğer eksiklerimizi de 1-2 gün içinde tamamlamayı düşünüyoruz. Kante transferinde şu an bir sorun yok. 1-2 gün içinde hepsini açıklayacağız. Neticede liste bildirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

CONCEICAO KALMASINI İSTEDİ

Öte yandan Suudi Arabistan ekibinde Gustavo'nun transferi yetişmediği için Sergio Conceiçao, tecrübeli orta sahasını kaybetmek istemedi.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

34 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusunun, Al Ittihad ile olan mevcut kontratı, 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.

