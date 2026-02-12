Eski eşler aynı davette! Pelin Akil'den yeni aşka ilk yorum

Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde boşanan Anıl Altan ile Pelin Akil, katıldıkları bir davette görüntülendi. Son dönemde şarkıcılık kariyeriyle adından söz ettiren Akil, eski eşi hakkında çıkan "yeni aşk" iddialarına samimiyetle cevap verdi.

"Arka Sıradakiler" dizisiyle tanışıp yıllar içinde örnek çift olarak gösterilen Pelin Akil ve Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'nın doğumuyla mutluluklarını taçlandırmıştı.

Ancak geçtiğimiz yıl yollarını ayıran ikiliden Anıl Altan hakkında ortaya atılan "yeni aşk" iddiaları magazin gündemine damga vurdu.

Altan'ın sosyal medya hesabından Handan Buse Gürcan ile paylaştığı fotoğraf, kısa sürede "yeni ilişki" yorumlarını beraberinde getirdi. Söz konusu iddialar, çiftin katıldığı bir davette gazeteciler tarafından Pelin Akil'e de soruldu.

ESKİ EŞİNE MUTLULUKLAR DİLEDİ Akil, eski eşiyle ilgili çıkan haberler karşısında oldukça olgun bir tavır sergiledi. Ünlü oyuncu, "Ben onun her zaman mutlu olmasını istiyorum. Bu konuyla ilgili konuşmadık da" ifadelerini kullandı.