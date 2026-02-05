Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı?
ABD'de pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein davasına ilişkin iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Epstein skandalına dair yaklaşık 3 milyon belge daha açıklanırken, ortaya çıkan fotoğraflar dehşete düşürdü. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni fotoğraflar, Jeffrey Epstein'in "ölüm adası" Little St. James'teki gizli bir zemin kapağını ortaya çıkardı. Sosyal medyada alevlenen iddialar, bu kapağın cesetlerin denize atılması için kullanılmış olabileceği ihtimalini yeniden gündeme taşıdı
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel adası Little St. James, yeniden dünya gündeminde.
India Herald gazetesinde yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar, adadaki yapılardan birinde yer alan gizli bir zemin kapağını ortaya çıkardı.
Söz konusu görüntüler, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda yeni ve karanlık iddiaları da beraberinde getirdi.
EPSTEIN'İN KORKUNÇ ADASI
Karayipler'de ABD Virjin Adaları'na bağlı Little St. James, uzun yıllar Epstein tarafından "özel tatil adası" olarak tanıtıldı. Ancak yıllar içinde ortaya çıkan tanık ifadeleri, buranın küresel ölçekte işleyen bir istismar ve trafik ağının merkezlerinden biri olduğunu gözler önüne serdi.
GİZLİ KAPAK İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Yeni yayımlanan fotoğraflarda, adadaki yapılardan birinin zemininde yer alan kilitli ve ağır bir kapak dikkat çekiyor. Kapak, konumu itibarıyla doğrudan kayalık sahil hattına açılıyor gibi görünüyor.