CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'de pedofili, çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein davasına ilişkin iddialar gündemi sarsmaya devam ediyor. Epstein skandalına dair yaklaşık 3 milyon belge daha açıklanırken, ortaya çıkan fotoğraflar dehşete düşürdü. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni fotoğraflar, Jeffrey Epstein'in "ölüm adası" Little St. James'teki gizli bir zemin kapağını ortaya çıkardı. Sosyal medyada alevlenen iddialar, bu kapağın cesetlerin denize atılması için kullanılmış olabileceği ihtimalini yeniden gündeme taşıdı

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 1

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel adası Little St. James, yeniden dünya gündeminde.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 2

India Herald gazetesinde yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar, adadaki yapılardan birinde yer alan gizli bir zemin kapağını ortaya çıkardı.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 3

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda yeni ve karanlık iddiaları da beraberinde getirdi.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 4

EPSTEIN'İN KORKUNÇ ADASI

Karayipler'de ABD Virjin Adaları'na bağlı Little St. James, uzun yıllar Epstein tarafından "özel tatil adası" olarak tanıtıldı. Ancak yıllar içinde ortaya çıkan tanık ifadeleri, buranın küresel ölçekte işleyen bir istismar ve trafik ağının merkezlerinden biri olduğunu gözler önüne serdi.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 5

GİZLİ KAPAK İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yeni yayımlanan fotoğraflarda, adadaki yapılardan birinin zemininde yer alan kilitli ve ağır bir kapak dikkat çekiyor. Kapak, konumu itibarıyla doğrudan kayalık sahil hattına açılıyor gibi görünüyor.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 6

Bu detay, özellikle sosyal medyada şu soruları gündeme getirdi: Kaçış ya da gizli geçiş noktası mıydı yoksa daha karanlık bir amaç mı taşıyordu?

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 7

"CESETLER DENİZE ATILDI" İDDİASI

Komplo teorilerinin merkezinde ise en çarpıcı iddia yer alıyor. Mağdurların cesetlerinin bu kapaktan denize bırakıldığı ve köpekbalıkları tarafından yok edildiği öne sürülüyor.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 8

Uzman raporlarına göre, Little St. James çevresindeki sularda çeşitli köpek balığı türleri yaygın olarak bulunuyor.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 9

"DENİZ KESTANESİ BARİYERİ" VE TÜNEL İDDİALARI

İddiaları besleyen bir diğer unsur da adanın çevresine yerleştirildiği öne sürülen deniz kestaneleri. Bazı tanıklar, bunun yüzerek kaçışı engellemek için kullanıldığını iddia etti.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 10

Buna ek olarak yer altı tünelleri, Maxwell'in denizaltı ehliyeti ve adadaki yapıların olağan dışı mimarisi gibi detaylar, sosyal medyada kanıtlanmamış ama güçlü şüpheler içeren bir anlatının yayılmasına neden oldu.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 11

ÖLDÜRÜLEN MAĞDURLAR VAR MIYDI?

Bugüne kadar onlarca mağdur, Little St. James'te yaşadıklarını anlattı. Bu ifadeler Epstein davasının temelini oluşturdu. Ancak gizli kapak görüntüsüyle birlikte şu soru yeniden gündeme geldi:

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 12

"Başına gelenleri anlatamayan, hayatta kalamayan mağdurlar oldu mu?" Bu soruya dair resmi bir doğrulama bulunmuyor, ancak kamuoyundaki rahatsızlık giderek büyüyor.

Epstein cinayetle değil, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlandı. Ancak ortaya çıkan her yeni belge, adaletin eksik kaldığı hissini güçlendiriyor.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 13

DEHŞETE DÜŞÜREN CİNAYET YAZIŞMALARI

Öte yandan, Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelerde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Belgelerde, Eddy Aragon adında bir kişiye gönderilen "Gizli: Jeffrey Epstein" başlıklı e-postada, boğularak öldürülen iki yabancı uyruklu kadının Epstein'in emriyle New Mexico eyaletindeki Zorro Çiftliği yakınlarına gömüldüğü iddiası yer alıyor.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 14

İddianın Zorro Çiftliği'nde çalışan bir kişiden geldiği belirtilen e-postada, kadınların "cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü" öne sürülürken, yaşamını yitiren bu kişilerin Epstein ile eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell'in emriyle Epstein'ın çiftliğinin yakınlarına gömüldüğü ifade ediliyor.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 15

E-postada ayrıca Epstein'in reşit olmayan çocuklara cinsel istismar uyguladığına, bir kadının intihar girişimi itirafına, "Matthew Mellon videosu" başlıklı bir video ve benzeri görüntülerin bağlantı adreslerine yer veriliyor.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 16

Dosyalarda ayrıca eski kız arkadaşı Eva Andersson-Dubin'in Epstein'e 14 Ağustos 2010'da yolladığı bir e-postada, "Gelecek hafta ziyarete gel. (Dubin'in kızı) Celina'nın 5 arkadaşı gelecek." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 17

İSMİ BELİRSİZ KİŞİDEN EPSTEİN'E "ÖLDÜR" EMRİ

Kamuoyuyla paylaşılan dosyalarda, ismi belirsiz bir kişiden Epstein'e gönderilen 30 Haziran 2014 tarihli e-postada, "Onu öldürmen için sana izin veriyorum. Görünüşe göre ... ile birlikte. Sana da bana da yalan söyledi." ifadeleri yer alıyor.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 18

Epstein'in "Eyvah" yanıtını vermesi üzerine ismi belirsiz kişi cevap olarak e-postada, "Kimse sana yalan söyleyip de benden kurtulamaz. Hiç kimse. 'Hayret!' doğru." mesajına yer veriyor.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 19

Sosyal medyada dolaşan paylaşımlarda e-postayı gönderen kişinin Susan Hamblin olduğu iddia ediliyor.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 20

Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yeni belgeler Epstein'ın "tasarım bebek" ve insan klonlamaya uzanan tartışmalı bir projeyle bağlantısını gün yüzüne çıkardı.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 21

Belgelerde, Epstein'ın bir Bitcoin geliştiricisiyle genetik olarak "üstün insanlar" yaratmayı amaçlayan bir girişime gizlice finansman sağlamaya hazır olduğu görüldü.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 22

TÜYLER ÜRPERTEN "TASARIM BEBEK" PROJESİ

Belgelere göre Epstein, Temmuz 2018'de Bitcoin geliştiricisi Jeremy Rubin'e bir mesaj göndererek Bryan Bishop isimli bir şahısla temasa geçmek istediğini belirtti.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 23

Rubin, Bishop'ı "zeki ama sıra dışı" sözleriyle tanımladı ve kripto para ile DNA veri depolama alanlarında çalıştığını söyledi. Bu yazışmanın ardından Epstein ile Bishop bağlantı kurdu.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 24

Bishop, kendisini "transhümanist" olarak tanımlıyor; yani insanın biyolojik sınırlarının teknoloji yoluyla aşılmasını savunuyor.

O dönemde Bishop, genetik müdahaleyle gelecek nesillerin fiziksel ve zihinsel özelliklerini kalıcı olarak değiştirmeyi hedefleyen bir "tasarım bebek" projesi üzerinde çalışıyordu.

Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı? 25

"SESSİZ YATIRIMCI" OLMAK İSTEDİ

21 Temmuz 2018 tarihli bir e-postada Bishop, Epstein'a proje sunumunu gönderdi. Epstein'ın yanıtı dikkat çekiciydi:

"Yatırım yapma konusunda bir sorunum yok. Tek problem, lider olarak görülmem."