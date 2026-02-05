Epstein’ın “Ölüm Adası”ndaki sır kapısı: Cesetler denize mi atıldı?

Bu detay, özellikle sosyal medyada şu soruları gündeme getirdi: Kaçış ya da gizli geçiş noktası mıydı yoksa daha karanlık bir amaç mı taşıyordu?

"CESETLER DENİZE ATILDI" İDDİASI Komplo teorilerinin merkezinde ise en çarpıcı iddia yer alıyor. Mağdurların cesetlerinin bu kapaktan denize bırakıldığı ve köpekbalıkları tarafından yok edildiği öne sürülüyor.

Uzman raporlarına göre, Little St. James çevresindeki sularda çeşitli köpek balığı türleri yaygın olarak bulunuyor.

"DENİZ KESTANESİ BARİYERİ" VE TÜNEL İDDİALARI İddiaları besleyen bir diğer unsur da adanın çevresine yerleştirildiği öne sürülen deniz kestaneleri. Bazı tanıklar, bunun yüzerek kaçışı engellemek için kullanıldığını iddia etti.