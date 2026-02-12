Emekliye yeni maaş ve zam sistemi: 6 kalemde köklü değişiklik masada! SSK, Bağ-Kur...

3- GÜN SAYISININ ETKİSİ



Gün sayısı fazla olsa da az maaş ihtimali var mı?

Evet bugünkü sistemde çalışılan gün sayısının etkisi az. Daha çok yatırılan primler etkili oluyor. Bu yüzden çok uzun süre çalışan birisi daha kısa çalışan birisinden az emekli aylığı alabiliyor.



ÇÖZÜM: Orta Vadeli Program'da da yer alan çalışma hayatında kalmayı cazip hale getirecek bir sistem getirilmeli. Sadece yatırılan Prime Esas Kazanç miktarları değil çalışma gün sayıları da etkili olmalı. Böylece emeklilikte daha çok aylık almak isteyenler sistemde daha çok kalmayı tercih edecek.

4- YILLAR ARASINDA GÜNCELLEME FARKI



Emekli olunan yıl ile bir sonraki yıl arasındaki maaş farkı neden kaynaklanıyor?

Güncelleme katsayısında kullanılan parametreler (enflasyon, büyüme) değişken olduğu için her yıl bu farklılık ortaya çıkıyor. Her yıl çalışanlar arasında 'emekli maaşları düşüyor' gibi yanlış bir algı oluşturuluyor



ÇÖZÜM: Bu sorunun çözümü için sabit bir güncelleme katsayısı belirlenebilir. Eğer katsayı bir rakamda sabitlenirse yıllar arasındaki farklılık da ortadan kalkar. Böylece her yıl emeklilik tarihi ile ilgili tartışmalar da ortadan kalkar.