Emekliye yeni maaş ve zam sistemi: 6 kalemde köklü değişiklik masada! SSK, Bağ-Kur...
2019 yılında hayata geçirilen ve yaklaşık 5 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren en düşük emekli maaşı uygulamasında kritik bir eşik aşılıyor. Türkiye'nin ekonomi programı çerçevesinde emeklilik sisteminde köklü değişiklikler için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Tüm emeklilere eşit zam mı yapılacak? İşte detaylar...
Türkiye'de emekli sayısı 130'dan fazla ülkenin nüfusunu geçmiş durumda. SGK'dan maaş alan emekli, dul-yetim aylığı gibi dosyaların sayısı 17 milyona dayandı. Hükümet emekli maaş sistemi ile ilgili değişiklikler için düğmeye bastı.
Kurulan komisyon çalışmalarına başladı. Peki emekli maaş sisteminde hangi değişiklikler gerekiyor ve çözümler neler? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem detayları köşesine taşıdı.
EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
Şu an uygulanan emekli maaşında üçlü sistem var. Yani 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı hesaplama yapılarak toplanıyor. Bu üç dönem için ayrı Aylık Bağlama Oranı (ABO) ve çarpanlar kullanıldığı için 1999 öncesi çalışması çok olan avantajlı hale geliyor.
AYLIK HESAPLAMASINDA HANGİ KRİTERLER KULLANILIYOR?
Sigortalının çalışırken ödediği primler (SPEK: Sosyal Güvenlik Prime Esas kazanç)
Üç dönem için aylık bağlama oranları (ABO)
Önceki yılın güncelleme katsayısı
Önceki yılın enflasyon oranı
Önceki yıl büyümenin yüzde 30'u